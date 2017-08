Fuad Čibukčić sebi isplaćivao dodatak od 400 maraka za zvanje doktora nauka

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Fuad Čibukčić dobijao je tokom 2016. godine 400 maraka mjesečno za posjedovanje zvanja doktora nauka, otkrili su revizori u izvještaju o radu Fonda za proteklu godinu.

Fond je u 2016. kupovao mobitele od 1.300 maraka, povećao plaće direktoru i članovima Upravnog odbora i značajno povećao predviđeni broj radnih mjesta.Revizori Ureda za reviziju institucija u Federaciji posebno su istakli isplate dodataka za zvanje doktora i magistra od 400 odnosno 200 KM, prenosi detektor.ba Čibukčić je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) rekao kako je želio potaknuti usposlene da se usavršavaju."To je način stimulisanja radnika i ništa drugo", kaže Čibukčić.Sredinom februara 2016. objavljeno je kako je "član Glavnog odbora Saveza za bolju budućnost (SBB) Fuad Čibukčić uspješno odbranio doktorsku disertaciju ‘Korporativna društvena odgovornost globalnih i lokalnih kompanija u jugoistočnoj Evropi’ na beogradskom Univerzitetu ‘Singidunum'".Izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama, Upravni odbor Fonda je na prijedlog Čibukčića direktoru povećao plaću i uveo “dodatak po osnovu akademskog zvanja doktora nauka”. Ovaj dodatak zbraja se svakog mjeseca sa plaćom direktora koja iznosi gotovo 4.200 KM.Čibukčić kaže da je Fond “osim što je finansijska i naučna institucija”."Imate tamo sijaset kadrova i svrha same stimulacije jeste da oni rade na svom usavršavanju", kaže Čibukčić i objašnjava da “nigdje u zakonu ne stoji da se ne može stimulisati radnik sa zvanjem magistra i doktora nauka”, iako revizori smatraju drugačije.Direktor i njegovi pomoćnici imaju i dodatak za prevoz na posao i sa posla u vrijednosti od 53 KM mjesečno iako službeno auto ima na raspolaganju 24 sata dnevno, što revizori smatraju neprimjerenim.Na prijedlog Čibukčića Upravni odbor Fonda je izmijenio Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Broj predviđenih radnih mjesta u Fondu je sa 90 porastao na 150, a direktor je dobio i dva savjetnika, dok je broj pomoćnika povećan s jednog na dva. Fond je tokom 2016. zaposlio ukupno 11 novih uposlenika pa je broj uposlenika na kraju godine iznosio 51.Čibukčić tvrdi da je imao saglasnost Vlade Federacije zbog moratorija na zapošljavanje.Revizori smatraju da je prvi ugovor direktora sporan jer ga je potpisao sa federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapom, također iz SBB-a, a ne s Upravnim odborom. Takav ugovor potpisan je tek 30. novembra 2016. i primjenjuje se od tog datuma pa Čibukčić na funkciji može provesti nekoliko mjeseci više od mandata od četiri godine.Plaća direktora povećana je sa četiri na pet prosječnih plaća u Federaciji.Predsjedniku Upravnog odbora Peri Goluži naknada je povećana s jedne i po na dvije prosječne plaće, a time je naknada povećana i drugim članovima Odbora koji dobijaju 80 posto naknade predsjednika. Oni su naknade dobijali svakog mjeseca iako nisu održali niti jednu sjednicu od početka septembra do 21. decembra, otkrili su revizori uz napomenu da Poslovnikom o radu "isplata naknade nije uvjetovana održavanjem sjednica".Tokom 2016. uprava Fonda je bez provođenja javne nabavke kupila 12 mobitela po cijeni od po 1.310 maraka što je ukupno koštalo 15.725. Mobiteli su kupljeni u “BH Telecomu” gdje je Čibukčić predsjednik Nadzornog odbora.Čibukčić za BIRN BiH tvrdi da on nije nabavljao mobitele i da je to radio “raniji menadžment”.Prethodni direktor Safet Harbinja ovu tvrdnju naziva “kamarom gluposti”."Moj mobitel, kao direktora, koštao je 46 maraka, držim račun i danas", kaže Harbinja.Za većinu primjedbi revizora na rad Fonda, Čibukčić tvrdi da se odnose na raniju upravu."Bez obzira što se 95 posto nalaza ne odnosi na mene ja sam ipak naložio da mi napravimo odgovor na nalaz revizorskog izvještaja i mi smo 28 stranica poslali, naše viđenje i odgovore na njihove primjedbe gdje smo pokazali da postoji razlika između njihovog viđenja i onoga što de fakto jeste”, kaže Čibukčić koji je nezadovoljan odnosom revizora koji su po prvi put uradili reviziju od osnivanja Fonda 2009. godine.Čibukčić smatra da revizori odgovor Fonda nisu ni pročitali, ali tvrdi da će svoj rad uskladiti sa preporukama revizora u roku od 60 dana, uključujući i dodatak za doktorsko zvanje.U izvještaju se navode podaci o dodjeljivanju novca kompaniji “Avaz-roto press”, u vlasništvu porodice Fahrudina Radončića. SBB je predložio Čibukčića na mjesto direktora Fonda u aprilu 2016.Revizori su naveli kako je odluke o visini novčanih poticaja donosio direktor. Čibukčić tvrdi da to nije tačno i da odluke donosi Upravni odbor te da novac još uvijek nije uplaćen grupaciji kompanija koja se prijavila na poziv Fonda."Oni su aplicirali kao i svi drugi mediji", kaže Čibukčić.Objašnjava da je prijava “Avaza” prošla dvije komisije, a da je konačnu odluku donio Upravni odbor sa sedam glasova.“‘Avaz’ nije dobio prvi put od Fonda od kada sam ja direktor već su i u prethodnom sazivu ‘Avaz’ i drugi mediji dobijali ugovore također”, kaže Čibukčić i dodaje da ova odluka “nema nikakve veze” sa njim.Kroz projekat “jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica” Fond je planirao potrošiti gotovo 600.000 maraka. Polovina novca dodijeljena je konzorciju kojeg uz “Avaz” čine “Radio Stari Grad”, “Oslobođenje”, “Tim system” i “Večernji list”.Kontrolu rada Fonda, čiji je prošlogodišnji budžet bio veći od 45 miliona maraka, trebao bi raditi Nadzorni odbor, ali su revizori otkrili da Nadzorni odbor nije vršio nadzor, “niti je o rezultatima nadzora izvijestio Vladu i Parlament Federacije”.