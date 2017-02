Fra Petar Jeleč o "trećeentitetskim ublehašima": Herceg-Bosna je bila i ostala velikosrpski projekt

Fra Petar Jeleč

Franjevac, teolog i profesor Petar Jeleč prokomentarisao je sve aktuelniju priču o preuređenju BiH, a naročito pojmove federalizacije, trećeg entiteta i položaja Hrvata.

Franjevac, teolog i profesor Petar Jeleč prokomentarisao je sve aktuelniju priču o preuređenju BiH, a naročito pojmove federalizacije, trećeg entiteta i položaja Hrvata.