Fra Mirko Majdandžić: Ako Božić ne osjeti Safet ili Rajko, mi smo pogriješili i imamo folklor

Župnik župe svetog Mihovila Arkanđela u Varešu fra Mirko Majdandžić u Božićnoj poruci za naš portal je istakao da Božić nije došao ukoliko njegovu blagost ne osjete i drugi ljudi.

Fra Majdandžić je na početku razgovora kazao kako se brojčano stanje vjernika u župama promijenilo na svim prostorima, ali da je broj vjernika u crkvi zadovoljavajući.



"Brojno stanje se promijenilo u svim župama i na svim prostorima, jer je na jednom mjestu manje nekog naroda, na drugom drugog naroda, što je posljedica naših gluposti. Ovdje svaki dan imamo molitvu ujutro i navečer, a nedjeljom tri. Međutim, imamo i područne crkve tako da imamo pristojan odziv vjernika", poručio je fra Majdandžić.



Božić, prema riječima Majdandžića treba biti vrijeme useljenja Boga u čovjeka, a kroz pripreme pred Božić vjernici čiste svoju dušu od lošega te da Božije plodove trebaju pokazati i drugim ljudima.



"Poruka Božića svake godine može biti ista. Mi se u ovom vremenu pripremamo da napravimo mjesto da se Bog useli u nas i zato u pripremama čovjek ispravlja što nije dobro da bi bio dobar gost. Mi bi duše trebali pripremiti da bi se Bog mogao useliti sa svojim plodovima, a Božji plodovi su, bilo koje vjerske zajednice: ljubav, dobrota, pomirenje, pomaganje i osjećaj za čovjeka. Ako Bog meni da te plodove, a ja ih ne budem dijelio sa drugima, ja sam promašio život. Poruka Božića bi bila da one dobre stvari i pozitivnu energiju koju je Bog dao svakome od nas, bilo kako da se zovemo ili na bilo koji način da se molimo, mi te plodove, ako hoćemo biti Božji, moramo dijeliti sa drugim ljudima. Ako sam ja sretan za Božić samo jer sam katolik, onda je to pogrešno", izjavio je fra Majdandžić te dodao:



"Ako je uz mene sretan Safet, Mirsad ili Rajko, ako i oni osjete da je u Božićnom vremenu ljepše ozračje i da imamo osjećaja za druge, onda je Bog došao. Ako toga nema, onda imamo folklor, kino, proslavu, pojede se bolje, nakiti se, trgovci zarade i to je promašaj."



Naš sagovornik je istakao nadu da ljudi u BiH nisu postali samo puki teoretičari vjere i folkloristi već da u njima postoje korijeni vjere koja će u ovim danima Božića dati svoje plodove.