Formira se alternativa HNS-u: HDZ 1990 pregovara s drugim strankama o formiranju zajedničkog bloka

HDZ 1990 počeo je pregovore s drugim političkim strankama poput Posavske stranke, HSP-a, HKDU-HRAST te drugih nezavisnih stranaka s ciljem postizanja dogovora o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima 2018. godine.

Ovu informaciju potvrdila nam je članica Predsjedništva HDZ-a 1990 i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Diana Zelenika.



"Ne samo da postoji ideja, već su i potpisani neki dogovori vezani za predstojeće izbore", rekla je Zelenika.



Ona je pojasnila da je Hrvatski narodni sabor (HNS) nastao kao krovna nacionalna institucija, ali da se vremenom pretvorio u instituciju u kojoj vlada jednoumlje s jednim ciljem, a to je da se uguši pluralizam kod Hrvata i svi oni koji ne razmišljaju kao HDZ.



"Naša percepcija je nešto sasvim drugo. Mi imamo empatiju i prema Hrvatima koji su porijeklom iz drugih krajeva BiH, a ne samo iz zapadne Hercegovine. Uspostavljanje jednog ovakvog bloka je nešto što je sigurno potrebno BiH", kazala je Zelenika.



O formiranju zajedničkog bloka vrše se pregovori između HDZ-a 1990, Posavske stranke, HSP-a, HKDU-HRAST te drugih nezavisnih stranaka.



"Pregovori su u toku. Što se tiče kapaciteta stranaka, on je sigurno veći od kapaciteta stranaka koje su u HNS-u okupljene oko HDZ-a. Samo je percepcija da su oni brojni i da predstavljaju hrvatsko biće, a u stvarnosti je riječ o interesno vezanim stranaka koje podliježu stranačkom jednoumlju", rekla je Zelenika.



Na pitanje o izlasku HDZ-a 1990 iz HNS-a, Zelenika je odgovorila da pojedini članovi stranke to odavno zahtijevaju zbog jednoumlja u HNS-u. Kako kaže, zvaničnu odluku o tome donijet će Glavni odbor HDZ-a 1990.



"Ja sigurno mogu reći da mi nećemo ići na izbore u sklopu HNS-a, kao što nismo to radili ni 2014. godine. Izlazak na zajedničkim listama značio bi uništenje za sve one koji imaju manje brojnu infrastrukturu", zaključila je Zelenika.