Fondacija Hastor stipendira više od 100 učenika i studenata u Goraždu

Foto: Klix.ba

Predstavnici fondacije Hastor potpisali su ugovore o stipendiranju učenika i studenata iz Goražda za školsku 2017/2018 godinu. Ova fondacija u Goraždu stipendira više od 100 učenika, a u cijeloj BiH oko 1.850. Prioritet imaju djeca iz socijalno ugroženih porodica, a svake godine se broj stipendija povećava.

"Prisutni smo već 11 godina s tim što se iz godine u godinu Fondacija razvija. Sjećam se one male djece koja su imala deset godina kad smo se upoznali, a danas su to zreli ljudi. Mnogi od njih prošli su i edukacije kod nas, radili po 10 volonterskih sati svaki mjesec, plus dva sata zajedničkog druženja u prostorijama ASA Holdinga u Sarajevu. Djeca iz svih krajeva naše BiH dolaze tu, edukuju se i postaju akademski građani i zapošljavaju se. Mnogi od njih su sada zaposleni i uzvraćaju pomoć, nisu nas se odrekli i dalje su s nama i kao donatori po različitim osnovama. Nije u pitanju samo novac, dobro nam dođe kada nam jedan profesor lektoriše određene dokumente ili slično tome. Dakle, dobijamo od njih ono što smo u njih ulagali proteklih godina", kaže Ramo Hastor, direktor Fondacije Hastor.



Indira Hurko, učenica četvrtog razreda STŠ "Hasib Hadžović" korisnica je stipendije već 10 godina.



"Fondacija mi pomaže u finansijskom dijelu, a s druge strane me motiviše da bolje učim. Planiram upisati Mašinski fakultet u Sarajevu i nadam se da ću zaslužiti da i dalje budem član Fondacije", kaže ova mlada djevojka.



Fondacije učenicima osnovnih škola tokom 12 mjeseci isplaćuje stipendiju u iznosu od 100 KM, a oni koji poboljšaju uspjeh ostvare i bonus stipendiju. Ista pravila važe i za učenike srednjih škola s tim da je iznos stipendija 150 KM dok studenti ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 250, a bonus oni koji imaju prosjek iznad osam.



Fondacija Hastor stipendira veliki broj učenika čija je materijalna situacija izuzetno teška, a stipendisti su uglavnom odlični učenici. Neki će vjerovatno biti i učenici generacije.



Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović ovom prilikom je zahvalio fondaciji na pomoći koju pruža učenicima i studentima.



"Mi sufinansiramo dio stipendija kroz dvije tranše godišnje, ali ovo je primjer za druge da se uključe i na taj način pomognu", kaže Ramović.