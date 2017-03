Fejzić: Pet Bošnjaka u Skupštini Srebrenice nije podržalo Nermina Alivukovića za zamjenika načelnika

Hamdija Fejzić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Hamdija Fejzić kazao je da je veći problem od dodjele plakete Vladi Srbije, što pet Bošnjaka koji su odbornici u Skupštini Srebrenice nije podržalo Nermina Alivukovića za zamjenika načelnika.

Predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Hamdija Fejzić kazao je da je veći problem od dodjele plakete Vladi Srbije, što pet Bošnjaka koji su odbornici u Skupštini Srebrenice nije podržalo Nermina Alivukovića za zamjenika načelnika.

Danas je u Srebrenici održana III redovna sjednica Skupštine opštine Srebrenica u 2017. godini, a odbornici su raspravljali o nizu tačaka. Između ostalog i o dodjeli nagrada i priznanja Općine Srebrenica, a na dnevnom redu je bio i izbor zamjenika načelnika opštine Srebrenica.



"Kada je u pitanju tačka dnevnog reda koja se odnosi na dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica treba informisati javnost da su odbornici glasali o jednoj odluci koja je obuhvatala sve nagrade i priznanja firmama ili pojedincima. U proceduru je otišao i prijedlog o priznanju Vladi Srbije. Usvojena je izmjena to jest prijedlog da se priznanje dodijeli Vučiću, a ne vladi. Prijedlog je išao od strane srpskih odbornika", kazao je Fejzić.



Ipak, on smatra da je od priznanja vladi Srbije, Aleksandru Vučiću ili bilo kojem pojedincu važnije informisati javnost da je na dnevnom redu bio izbor zamjenika načelnika opštine Srebrenica.



"Ta pozicija je prema dogovoru skupštinske većine pripala Bošnjacima. Međutim, danas zamjenik načelnika nije imenovan, a razlog je što su Bošnjaci tj. pet odbornika na čelu sa Alijom Tabakovićem bili protiv iako je kandidat za zamjenika bio Bošnjak i to bivši šef kabineta načelnika Nermin Alivuković. Nermin Alivuković je bio dobar šef kabineta načelniku Abdurahmanu Malkiću, rahmetli Osmanu Suljiću, te Ćamilu Durakoviću. Danas Alivuković nije dobar lobistima i odbornicima okupljenim oko Alije Tabakovića. Grupa koja se konstantno predstavlja kao da brani interese Bošnjaka je u realnosti blokirala izbor Bošnjaka na mjesto zamjenika načelnika opštine", ističe Fejzić.



Dodaje da je ovim otvoren put da na mjesto zamjenika načelnika bude izabran Srbin.



"Aktuelni načelnik je taj koji Skupštini Općine Srebrenica predlaže zamjenika načelnika, a poznato je da Srbi imaju više odbornika i mogu sami donositi odluke te na taj način", zaključuje Fejzić.