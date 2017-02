Federalna vlada FUP-u dala na korištenje helikopter koji može letjeti noću

Bell - 206 L1 Long Ranger

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je na korištenje Federalnoj upravi policije (FUP) helikopter BELL-206 L1 Long Ranger, jedini koji može letjeti noću.

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje helikoptera BELL-206 L1 Long Ranger FUP-u, koji će snositi troškove registracije, osiguranja, servisiranja i druge troškove koji mogu nastati upotrebom helikoptera.



Ovaj helikopter inače je jedini u BiH koji može letjeti noću, a posljednji put je letio prije tri godine. On već šest godina stoji u hangaru Helikopterske grupe Specijalne policijske jedinice FUP-a u bazi na aerodromu u Sarajevu.



Stavljanjem u funkciju helikoptera Bell 206 L-1 Long ranger, rad spasilačkih ekipa pripadnika Civilne zaštite, ali i rad drugih institucija, bio bi olakšan u slučajevima prirodnih katastrofa ili nesreća uzrokovanih prirodnim faktorom.



Helikopter kapaciteta sedam mjesta potreban je policijskim službenicima, vatrogascima, civilnoj zaštiti, ali i svim građanima. Proizveden je '80-ih godina.



Ovaj helikopter je prije rata bio u sastavu Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, a korišten je za policijske poslove i potrebe vladinih ministarstava do maja 1992. godine, kada je otuđen i bio u posjedu organa Republike Srbije do 10. decembra 2010. godine.



Na osnovu međunarodnog sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, helikopter je vraćen 10. decembra 2010. godine i od tada se nalazi u hangaru Helikopterske grupe Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije u bazi na aerodromu u Sarajevu.