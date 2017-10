Promo / Fashion meets Technology: Budite dio najbolje fashion i technology priče

Sportina Group i Mekline Vas pozivaju na evente: 12.10.2017. XYZ, Mepas Mall - Mostar, 19.10.2017. XYZ SCC, Sarajevo, i 26.10.2017. XYZ, Super Konzum Borik - Banja Luka. Uz malu zakusku te piće dobrodošlice upoznajte se sa najnovijim trendovima iz svijeta mode i tehnologije.

Uz malu zakusku te te piće dobrodošlice upoznajte se sa najnovijim trendovima iz svijeta mode novih kolekcija za jesen zimu ‘17/’18 i najnovojih uređaja Apple.U XYZ trgovinama na raspolaganju je ponuda modnih dizajnera, namijenjena ljubiteljima mode, onima koji žele da prvi dobiju modne novosti ! Sa nama su Vam najnoviji trendovi modnih metropola na dohvat ruke.Impresivna lista svjetskih vrhunskih brandova je ono zbog čega su trgovine XYZ br. 1 shopping destinacija; Marella, Armani Jeans , Emporio Armani Underwear, KARLLagerfeld, Love Moschino, Tosca Blu, Lace up, Wigglesteps, Coccinelle, Antony Morato, Superdray, Morgan, Michael Kors, Ugg, Bos Hugo Boss, DSQUARED2.Dok je firma Mekline koja je Authorised Reseller i Service Provider za sve ljubitelje Apple proizvoda pripremila popust od -15% na sve Apple artikle prilikom ONLINE NARUDŽBE na našem Web Site-u: https://mekline.ba Pored druženja sa Mekline timom na predstojećim event-ima, detaljnije informacije možete dobiti i pozivom na broj: 033/550-985 ili nas posetite lično na našoj adresi Obala Maka Dizdara br.3, zgrada Akedemije Likovih Umetnosti.Na dan eventa iskoristite popust: -20% na novu kolekciju brendova visoke mode u Xyz, te dodatni popust do -15% na Apple uređaje prilikom online kupovine do 12.11.2017.