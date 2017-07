U Cazinu je danas održana press konferencija Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini na kojoj je objavljeno da će, u povodu obilježavanja Dana Evrope, Cazin biti domaćin svečane akademije koja će se održati 3. augusta ove godine.

Prema riječima Predraga Praštala, predsjednika Evropskog pokreta u BiH, biće to prva u nizu manifestacija s kojom Evropski pokret obilježava Dane Evrope, ali zbog niza specifičnosti, posebno značajna.



"Prva svečana akademija održava se u gradu Cazinu koji, po svim parametrima, zaslužuje da bude domaćin jedne ovakve svečanosti, a time i primjer uređenosti, dobrog upravljanja i sredina koja postiže evropske standarde u svome razvoju", rekao je Praštalo.



Kako je istakao, uz svečanu akademiju, u Cazinu će istoga dana biti održan i Poslovni forum na kojem će eminentna imena održati niz panel diskusija o aktuelnim temama koje se odnose na razvoj Bosne i Hercegovine. Između ostalih, to su: Martin Pammer, ambasador Republike Austrije u našoj zemlji, Ivan del Vechio, ambasador Hrvatske, Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Amer Bukvić, generalni direktor BBI banke i Sarajevo biznis foruma te brojni drugi.



"Kako mi 6. augusta obilježavamo i Dan Grada Cazina, ova svečana akademija i Poslovni forum ujedno će biti i značajan dio ovogodišnjih manifestacija tim povodom. Posebna nam je čast što ćemo tih dana u Cazinu, uz predstavnike Evropskog pokreta, ugostiti ambasadore Austrije, Slovačke, Češke i Hrvatske te sve laureate kojima će Evropski pokret uručiti posebna priznanja. Smatramo to jedinstvenom promocijom Cazina, ali i cijelog Unsko-sanskog kantona i drago nam je istaknuti i ovog puta da smo otvoreni grad i sredina u kojoj se dešavaju pozitivni i vrijedni iskoraci", kazao je Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.



Na današnjoj press konferenciji upriličeno je i potpisivanje Memoranduma o evropskom partnerstvu u okviru Foruma za poslovno lobiranje između Evropskog pokreta i Centra za obrazovanje odraslih "E.R.M" iz Cazina koji su potpisali predsjednik EP BiH Predrag Praštalo i direktor Centra, Edvin Mešanović.