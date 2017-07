EU ne razmatra uvođenje sankcija Dodiku, Njemačka zabrinuta stanjem u BiH

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Iz Delegacije Evropske unije u BiH potvrdili su nam da Evropska unija aktivno ne razmatra uvođenje bilo kakvih sankcija predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku.

Posljednjih dana mediji u regiji spekulišu kako EU razmatra uvođenje sankcija predsjedniku manjeg bh. entiteta poput zabrane putovanja u zemlje Evropske unije, blokiranja bankovnih računa i zabrane poslovanja u svim državama koje su članice EU.



Navodi se i da su najglasniji zagovornici zauzimanja "čvršćeg" stava prema Dodiku u EU predstavnici Njemačke, Holandije i Velike Britanije, a da je kap koja je prelila čašću bilo nepristupanje BiH Transportnoj zajednici jugoistočne Evrope zbog blokada iz RS-a.



Ovim povodom kontaktirali smo Delegaciju Evropske unije u BiH iz koje su nam kazali da, iako ne komentarišu medijske špekulacije, moraju potvrditi da se nikakve restriktivne mjere ne razmatraju aktivno i da situacija ostaje ista kao što je i navedeno početkom ove godine u Odluci Vijeća 2017/607.



"Na osnovu godišnjeg pregleda okvira za restriktivne mjere koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Vijeće je u martu 2017. godine donijelo Odluku o produžavanju mjera do 31. marta 2018. godine. Odluka Vijeća 2011/173 puža pravnu osnovu za EU da nametne "restriktivne mjere u odnosu na situaciju u Bosni i Hercegovini". Do danas nijedna osoba nije bila predmet restriktivnih mjera EU na osnovu ove odluke", kazali su nam iz Delegacije EU.



Ističu da ove restriktivne mjere predstavljaju okvir (pravni osnov) koji omogućava brzo uvođenje mjera protiv ciljanih pojedinaca, ukoliko Vijeće bude smatralo da je to neophodno.



Iz Ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu rekli su nam da ni oni ne komentarišu teme razgovora koji se vode unutar EU, a koji ne.



"Tačno je to da je Njemačka zabrinuta zbog rastuće nacionalističke retorike u BiH i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Veoma nam je žao što BiH političari potiču etničke konflikte, umjesto da se fokusiraju na poboljšanje svakodnevnog života stanovnika, stvaranje radnih mjesta i boljih uslova života u BiH", kazali su za Klix.ba iz Ambasade Njemačke u BiH.



Podvlače da je neophodno da BiH političari preuzmu odgovornost prema svojim građanima i da se uhvate ukoštac sa socioekonomskim reformama te time pokažu ozbiljnu namjeru da BiH približe EU.



S obzirom na to da se i Velika Britanija spominje kao jedna od zemalja koja se zalaže za čvršći pristup EU Dodiku, kontaktirali smo i Ambasadu Velike Britanije u BiH iz koje su nam kazali kako ni oni ne žele komentarisati spekulacije.



"Kako smo i ranije navodili, s izuzetnom ozbiljnošću pratimo radnje koje doprinose nestabilnosti i podjeli u Bosni i Hercegovini i nastavit ćemo ih pomno pratiti. Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje čvrsto posvećeno stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Nastavit ćemo pozivati sve bh. lidere da se usmjere na ključne socijalne i ekonomske reforme koje su potrebne ovoj zemlji, a koje su oni obećali i potpisali u Izjavi opredjeljenja u februaru 2015. godine", rečeno nam je u Ambasadi Velike Britanije.



Kako saznajemo, ni Holandija nije uputila nikakav prijedlog kojim se traži uvođenje sankcija predsjedniku RS-a.