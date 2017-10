Erdogan: Potrebno što prije napraviti put između Sarajeva i Beograda

Foto: EPA-EFE

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan kazao je nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako je potrebno da se što prije između Sarajeva i Beograda napravi put.

Erdogan je rekao da će biti onih koji kritikuju jačanje prijateljstva Turske i Srbije, ali da se na to ne treba obazirati.



"Nećemo gledati ko šta govori i šta komentariše. Poslije jednog teškog perioda smo došli tu gdje smo sada. Želimo sa Srbijom, ali i sa čitavim Balkanom, napraviti velike korake kako bismo riješili sve probleme. Zato je potrebno i da se između Sarajeva i Beograda što prije napravi put", rekao je Erdogan istaknuvši da je potrebno da "zajedno radimo", prenosi b92.



On je kazao da za njega Novi Pazar predstavlja most u odnosima između dviju zemalja.



"Kada s dragim prijateljem Vučićem odem u Novi Pazar, našoj braći tamo ćemo reći da je i njihova uloga u stvaranju mira između dviju zemalja. Želim istaknuti da nikada neću biti za nacionalizam, i to ću ponoviti i tamo", rekao je Erdogan.