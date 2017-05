Kantonalna inspekcija Goražde upozorila je ovih dana na alarmantno stanje zagađenosti na lokaciji potoka u Šišetima, 300 metara ispod gradske deponije smeća.

