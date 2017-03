Džaferović pitao Grubešu zašto u rukovodstvu Komisije za polaganje pravosudnog ispita nema Bošnjaka

Josip Grubeša (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar pravde BiH Josip Grubeša imenovao je novi saziv Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH, u kojoj se na mjestu predsjednika i dva zamjenika ne nalazi nijedna osoba iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša imenovao je novi saziv Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH, u kojoj se na mjestu predsjednika i dva zamjenika ne nalazi nijedna osoba iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Grubeša je na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kazao da je Članom 6. Zakona o polaganju pravosudnog ispita na nivou BiH propisano da se ispit polaže pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita koja se sastoji od predsjednika i četiri člana s liste ispitivača.



"U skladu s odredbama zakona, predsjednika komisije, dva zamjenika i 18 ispitivača imenuje ministar pravde na vrijeme od dvije godine iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, a koji su radom u pravosudnim tijelima, odvjetništvu ili u državnim tijelima uprave, drugim institucijama ili pravnim osobama stekli visoki ugled pravnog stručnjaka, kao i iz reda naučnika iz područja pravne nauke iz predmeta koji se polažu na ovom ispitu", rekao je Grubeša.



Dodao je da je Rješenjem o imenovanju Komisije osigurana proporcionalna zastupljenost konstitutivnost naroda, odnosno jednak je broj ispitivača iz svakog konstitutivnog naroda iako ne postoji eksplicitna zakonska odredba.



Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović kazao je da je pitanje o etničkom sastavu Komisije postavio nerado, ali da je bio iznenađen činjenicom da se po ko zna koji put dešava da nijedan Bošnjak ne bude izabran ako se govori o pozicijama predsjednika i dva zamjenika u Komisiji.



"Paritet propisuje Ustav i zakon i on se mora poštovati. Tamo gdje ga nema, onda je to proporcionalni sistem. Ova komisija spada u taj sistem i Vi to morate poštovati. Ako povrijedite paritet onda vrijeđate prava kolektiviteta, a ako povrijedite proporcionalni sistem onda vrijeđate individualna prava ljudi koji žive u ovoj zemlji", rekao je Džaferović.



Istakao je da su pametni ljudi uvijek poštovali paritet i proporcionalni sistem u BiH.



"Tražim da Vijeće ministara BiH stavi ovo na dnevni red sjednica i da se ova stvar dobro izanalizira te da se sramota otkloni. Sramota je ministre da ni predsjednik, a ni dva zamjenika prema Vašem rješenju nisu iz reda Bošnjaka", kazao je Džaferović.