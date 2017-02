Sve institucije u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima, trebaju imati praksu obilježavanja značajnih datuma iz historije BiH, a 1. mart, Dan nezavisnosti BiH, sigurno je jedan od najznačajnijih datuma u bogatoj historiji naše zemlje.

To je izjavio predsjedavajući Predstavničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović, jedan od panelista na konferenciji "Dan nezavisnosti BiH: 25 godina poslije", koju je danas u Sarajevu orgnizirala Federalna novinska agencija.



Podsjetio je da je 1. mart dan kada je BiH odlučila da postane samostalna, međunarodno priznata država, u skladu s važećim Ustavom Republike BiH te u skladu s međunarodnim pravom i odlukama međunarodne zajednice.



"To je važan događaj u historiji BiH i treba koristiti svaku priliku i stalno osvjetljavati svaki detalj vezan za 1. mart, jer je generacija koja je dovela BiH do nezavisnosti vrlo značajna generacija u historiji BiH", istakao je predsjedavajući Džaferović.



Kako je rekao, postoji mnogo neistina koje protivnici samostalnosti i nezavisnosti BiH pokušavaju plasirati, tako da je svake godine kada se obilježava ovaj datum, a i izvan toga, važno govoriti o njegovom značaju, ali i o istini i činjenicama.



"Istina odgovara BiH i treba insistirati na njoj", podvukao je.



Svim građanima BiH uputio je čestitke povodom Dana nezavisnosti i zahvalio Feni jer je upriličila današnju konferenciju.