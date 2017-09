Dvije generacije osnovnih škola u KS ostaju bez predmeta građansko obrazovanje

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS u junu ove godine je donijelo odluku o izmjeni i dopuni nastavnog plana za osnovnu školu prema kojem je, između ostalog, predmet građansko obrazovanje (ranije demokratija, op.a.) prebačen iz 9. u 7. razred. Odluka se primjenjuje od ove školske godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS u junu ove godine je donijelo odluku o izmjeni i dopuni nastavnog plana za osnovnu školu prema kojem je, između ostalog, predmet građansko obrazovanje (ranije demokratija, op.a.) prebačen iz 9. u 7. razred. Odluka se primjenjuje od ove školske godine.

Problem je što je ovaj predmet potpuno ukinut u 9. razredu, što znači da će sadašnje generacije koje su 8. i 9. razred ostati bez obrazovanja iz tog predmeta.



"Kako je krenula reforma devetogodišnjeg obrazovanja napravljena je greška pa zbog prebacivanja predmeta učenici sedmog razreda imaju 31 čas, a po zakonu mogu imati samo 30. Oni koji su pravili nastavni plan morali su to predvidjeti", rekao je Faruk Bešlić, predsjednik Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.



Naveo je to kako će se u cijelu priču uključiti CIVITAS i Ambasada SAD-a koji insistiraju na izučavanju tog predmeta.



Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazović kazao je kako traže rješenje za ove dvije generacije kada je riječ o predmetu građansko obrazovanje.



"Pomjerili smo taj predmet u 7. razred kao u Tuzlanskom kantonu. Cilj nam je da u BiH imamo horizontalnu prohodnost. U RS-u je čak u 6. razredu. Profesori se žale zašto smo to uradili, ali su pokazali bolje rezultate u tom uzrastu, nego što smo mi do sada imali. Taj predmet egzistira samo kod nas", kazao je Kazazović za Klix.ba.



Podsjetimo, odlukom je došlo i do promjena u broju časova, pa je tako povećan broj časova matematike, a smanjen broj časova iz predmeta moja okolina.