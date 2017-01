Dragan Čović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslije polaganja cvijeća ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, a prije početka zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, u izjavi za medije dotakao se samog Izvještajnog sabora, ali i nekih aktuelnih tema.

Na početku je prokomentarisao očekivanja od današnjeg zasjedanja HNS-a:



"Nakon dvije godine organiziramo sedmi sabor i ja mislim da mu je pravo vrijeme iz više razloga. Prvo, imamo statutarnu obavezu, drugo imamo veliku većinu izabranih predstavnika jer oni koji su dio izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima postaju dio HNS-a, lokalni izbori su bili prije četiri mjeseca. Treće, aktuelni trenutak, mi duboko vjerujemo da ćemo kroz izvješća Glavnog vijeća i Predsjedništva naš odnos prema Deklaraciji koja je usvojena na prethodnom Saboru, i vrlo jasno naznačiti dinamiku, a za nas je dinamika 2017. za završiti mnoga pitanja institucionalno ravnopravnosti Hrvata, oko evropskog puta, oko NATO saveza, oko ekonomske i socijalne stabilnosti. Pokušat ćemo vrlo jasno progovoriti oko pitanja branitelja, na način kako zaštiti vrijednosti Domovinskog rata, dostojanstvo branitelja uz sve ove aktivnosti koje svakodnevno doživljavamo, tako da vjerujem da će biti dosta sadržajnih rasprava, tako da vjerujem da će poruke koje će otići sa HNS-a biti poruke snage i jednistva hrvatskog naroda, ali vrlo jasno pružena ruka za evropsku Bosnu i Hercegovinu našim partnerima s kojima zajedno želimo graditi vlast", kazao je Čović.



Čović je prokomentarisao i izjave Tonina Picule oko federalizacije BiH koje su izazvala je dosta reakcija-



"Mi danas imamo određeni oblik federalizacije Bosne i Hercegovine, pa ne znam zašto bi nekom smetala naznaka federalizma u Bosni i Hercegovini kad on danas živi na svojevrstan način. Gospodin Picula je samo jedan od onih koji zadnje dvije godine govore o potrebi federalizacije BiH u smislu racionaliziranja organizacije naše domovine s jedne strane, te ostvarenja apsolutne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih građana u BiH. To je nešto o čemu mi pričamo ovdje, sjetiti se četiri federalne jedinice, ovih ili onih procesa 2006. godine kad smo razgovarali sa predstavnicima SAD, pa potom različitih susreta završenih sa više ili manje uspjeha. Ja osobno mislim da je krajnje vrijeme da se taj proces završi, da ne budemo taoci loše organizacije koja ne može odgovoriti ovim našim nastojanjima, prije svega kad se želimo vezati sa vanjskim svijetom, u smislu euroatlanskih integracija. Ovakav ustroj evidentno je prepreka, a to vidimo praktično u svakodnevnom životu", mišljenja je Čović.



Istom prilikom prokomentarisao je jučerašnju izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića koji je rekao da su u BiH svi protiv federalizacije i unitarizacije.



"Ja ne komentiram stavove, svako od nas može govoriti u ime svoje Bosne i Hercegovine, s pozicije koju obnaša i to mu niko ne može uskratiti. Jasno je da ne govori sadržajno u ime Bosne i Hercegovine, tako da bilo koji stav koji izlazi, osobiti vani, mora imati uravnotežen konsenzus onih strana koje su se dužne dogovoriti oko takvog stava. Sjetiti se koliko smo razgovarali oko mehanizma koordinacija, što se sve trebalo uraditi i to treba s mnogo manje temperamenta, mnogo manje naboja koji se sada pokazuje, jer je evidentno došlo vrijeme da se ti problemi riješe. Ne možemo ih više sklanjati pod stol, 25 godina je poslije Dejtona i došlo je vrijeme da mi racionaliziramo odnose u BiH, ali istovremeno da zaštitimo Bosnu i Hercegovinu od bilo kakvih podjela", kazao je Čović na kraju.