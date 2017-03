Mnogobrojnim uspješnim bh. građanima koji žive širom svijeta i na svoj način šire lijepu sliku o Bosni i Hercegovini pridružio se odnedavno i 29-godišnji Zerin Alimajstorović koji je na Milton Keynes Open University, smjer farmakologija, odbranio doktorsku disertaciju o temi "Investigation into the molecular mechanisms underlying idiopathic intracranial hypertension".

Mnogobrojnim uspješnim bh. građanima koji žive širom svijeta i na svoj način šire lijepu sliku o Bosni i Hercegovini pridružio se odnedavno i 29-godišnji Zerin Alimajstorović koji je na Milton Keynes Open University, smjer farmakologija, odbranio doktorsku disertaciju o temi "Investigation into the molecular mechanisms underlying idiopathic intracranial hypertension".

Tema doktorske disertacije bliska je stručnjacima iz oblasti medicine i farmacije, a o čemu se zapravo radi pojasnio je dr. Alimajstorović za Fenu te je tako približio i široj javnosti.



"U medicini je poznato da tečnost (CSF) koja se nalazi između tjemena i mozga u nekim situacijama povećava pritisak na mozak (Idiopathic intracranial hypertension). Povišeni (CSF) pritisak često utječe na jake glavobolje praćene vizualnim poteškoćama koji u krajnjem slučaju dovodi do potpunog gubitka vida", pojasnio je.



Ističe da je tokom trogodišnjeg laboratorijskog istraživanja na pacovima, provedenog na King’s College London i Milton Keynes - Open University, utvrdio da su ženke pacova koje su hranili na jednoj vrsti veoma masne hrane mnogo sklonije “proizvodnji” te tečnosti i težem izbacivanju iz organizma. Osim toga potvrđeno je da su razni (Inflammation mediators - uzroci upale) više zastupljeni kod te testirane grupe, te da oni bitno utječu na proizvodnju te tečnosti u mozgu i pravljene blokade.



"Kad se to istraživanje prevede na ljudski rod, to u praksi znači da su stvaranju tog pritiska i viška tečnosti oko mozga, više podložne gojazne žene dobi od 15 do 45 godina odnosno sve do početka menopauze. S obzirom da dosad nije bilo klasičnog lijeka za tu bolest (Idiopathic intracranial hypertension), da se višak tečnosti crpio manualno uz pomoć igala, na osnovu mog istraživanja uskoro se kreće u postupak za pronalaženje lijeka za tu oblast", priča on.



Alimajstorović se prisjeća da je odbrana doktorske disertacije trajala gotovo tri sata, a članovi komisije na kraju su mu čestitali i poželjeli sreću u akademskoj karijeri.



Zerin Alimajstorović rođen je 1987. godine u Sarajevu, početkom rata u BiH sa majkom, sestrom, nanom i amidžom izbjegao je u Zagreb, potom je porodica otputovala u Birmingham (Engleska) gdje im se, nakon ranjavanja u Sarajevu 1994. godine, pridružio i otac.



Po dolasku u Englesku upisan je u prvi razred škole, a i danas se sa sjetom prisjeća svojevrsnog šoka koji je doživio kad se našao među djecom koja su govorila engleskim jezikom. Nakon nekoliko mjeseci uz mnogo suza uklopio se u novu sredinu, a već na kraju školske godine dobro je govorio engleski jezik. U tome su mu, kaže, mnogo pomogli komšinica Rosie Turner, školski drug Ben i učiteljica koja ga je i posjećivala.



Primljen je na prestižni CTC Colege u Birminghamu, gdje su profesori otkrili njegovu sklonost prema nauci i preporučili mu da upiše neki od naučno-istraživačkih fakulteta. Poslušao ih je, a 2010. godine završio je Farmakologiju (smjer pronalaženja novih lijekova) na univerzitetu u Wolverhamptonu. Godinu dana kasnije magistrirao je na Nottingham Trent University, a tema magistarskog rada i kompletnog istraživanja bila mu je karcinom prostate. Potom je radio na Univerzitetu Aston u Birminghamu, da bi početkom 2013. dobio ponudu iz Londona i Milton Keynes da u njihovim izuzetno opremljenim laboratorijima radi doktorsku disertaciju.



Naravno ponudu je prihvatio, a četiri godine kasnije odbranio je doktorsku disertaciju. Istraživanja koja je radio tokom doktorata, razne prezentacije, sudjelovanje na seminarima u Washingtonu, Parizu, Londonu te objave radova u stručnim magazinima otvorili su mu vrata akademske zajednice u Velikoj Britaniji.



Prije nekoliko mjeseci dobio je ponudu koja se, kako kaže, ne odbija s University College London - Institute of Opthalmology da se pridruži timu koji radi na istraživanju očnog pritiska. Taj projekt će raditi u okviru Post Doctorata također na pacovima odnosno na očima pacova. Cilj je otkriti nove metode liječenja očnog pritiska, a projekt je vezan za njegovu doktorsku disertaciju.



Doktor Alimajstorović ističe podršku u obrazovnom procesu koju su od porodice imali on kao i njegova sestra Berina, koja je magistrica arhitekture.



"Roditelji su stalno govorili da moramo učiti i biti mnogo bolji od drugih da bismo uspjeli u državi gdje nismo rođeni, jednostavno od nas zavisi šta ćemo u životu raditi. Hvala Bogu poslušali smo ih, sad vidimo da su bili u pravu i za to smo im zahvalni. Roditelji su bili stub na koji smo se, sestra i ja, uvijek mogli osloniti, a značajnu podršku smo imali i od šire porodice", kazao je.



Naglašava da je mnogo vezan za rodni grad, svakog ljeta dolazi “kući” i zaista mu bude lijepo sa rodbinom, komšijama i prijateljima, a kaže da bi se volio nekada vratiti i raditi u BiH.



"Majka mi je puno pričala o "Bosnalijeku", firmi u kojoj je radila prije rata u BiH. Ko zna šta život nosi, možda se jednog dana vratim i svoje znanje prenesem mladim naučnicima u Sarajevu. Dotad, dnevnu dozu Sarajeva dopunjavam zahvaljujući novim tehnologijama", naglasio je. Dodaje da nastoji biti u Sarajevu za vrijeme SFF-a jer "tada je Sarajevo za mene grad iz snova".



Doktor Zerin Alimajstorović bavi se i nogometom, a prisjeća se da je za uplovljavanje u naučne vode dodatno zaslužan i njegov susret sa nogometašem Muhamedom Konjićem.



"Tokom školovanja bavio sam se nogometom, igrao za školsku reprezentaciju Birminghama, nastupao za juniorske ekipe i naravno maštao da postanem profesionalni nogometaš. U to vrijeme u Engleskoj je igrao kapiten reprezentacije BiH Muhamed Konjić, a sa ocem sam ga često gledao kako igra. Jednom sam ga upitao imam li šanse da uspijem u nogometu. U tom momentu Konjić je imao slomljenu jagodičnu kost, te mi je postavio kontra pitanje da li sam spreman puno trenirati, često trpjeti nepravdu, odricati se lijepih stvari u životu, primati udarce i batine. Pogledao sam njegovu rasjekotinu na licu, sjetio se i drugih povreda koje su ga pratile i odlučio se ipak posvetiti nauci. Mnogo je bezbolnije, a nogometom se i dalje bavim onako - za svoju dušu", kazao je za Fenu dr. Zerin Alimajstorović.