Domovina sa Savezom za promjene ne želi rušiti režim Miloroda Dodika u RS-u

Foto: Arhiv/Klix.ba

Koalicija Domovina prema svim prilikama neće se priključiti opoziciji u rušenju režima predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska. Iz Domovine poručuju kako će oni prisustvovati i narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a jer su plaćeni da učestvuju u njenom radu.

Koalicija Domovina prema svim prilikama neće se priključiti opoziciji u rušenju režima predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska. Iz Domovine poručuju kako će oni prisustvovati i narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a jer su plaćeni da učestvuju u njenom radu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a spriječili su jučer zastupnike opozicije (SDS, PDP i NDP) da u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) uđu u skupštinsku salu.



Ovakav potez uslijedio je nakon što je opozicija dan ranije fizički blokirala sto u sali entitetskog organa zakonodavne vlasti za kojim sjedi skupštinsko rukovodstvo tražeći vraćanje demokratije u NSRS.



Predsjednik PDP-a Borislav Borenović kazao je na današnjoj konferenciji za medije kako opozicija nastavlja borbu i da su odlučni u namjeri da vrate NSRS u ustavne okvire.



"Pozivati i zastrašivati zastupnike puškama i pištoljima neće proći", rekao je Borenović dodajući kako u vladajućoj koaliciji postoje ljudi sa dobrim iskustvom kada je riječ o egzekucijama.



Borenović je dodao kako oni neće nikakve sukobe i revolucije jer opozicija samo traže podatke o tome gdje su potrošeni novci građana RS-a.



Lideri opozicije ponovili su zahtjev za smjenu ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača.



Buntu SDS-a, PDP-a i NDP-a nije se pridružila Koalicija Domovina koja je jučer prisustvovala sjednici Narodne skupštine RS-a. Zastupnik Admir Čavka kazao nam je da je svih pet zastupnika Domovine ušlo u malu salu, a da je zastupnik Mihnet Okić poslije izašao.



"Ostao sam ja, Senad Bratić, Nedim Čivić i Ivana Lovrić. 28 narodnih poslanika dovoljno je za kvorum, a u sali je bez nas bilo 52 poslanika. Mi smo narodni poslanici i plaćeni smo da radimo svoj posao, a ne da budemo priklonjeni vlasti ili opoziciji. Kada su u pitanju sve probosanske teme počevši od pitanja jezika i diskriminacije pa nadalje, ni vlasti, a ni opozicija nikada ih nisu podržali. Tako da nisam vidio nijedan razlog zbog kojeg bi podržali vlast ili opoziciju", rekao je Čavka.



Dodao je da su oni samo radili svoj posao te da je stava kako je to jedino legitimno. On ističe da su opozicione stranke jednoglasno sa stranaka koje čine vlast prihvatile dodjeljivanje ordenja ratnim zločinicima u NSRS.



"Zašto bi mi onda u jednom trenutku podržali vlast ili opoziciju? Mi smo samo radili svoj posao", kazao je Čavka.



Kako kaže, sa Savezom za promjene nemaju nikakvih dodirnih tačaka sem ekonomskih tema u vezi kojih se mogu složiti. On ističe da je za povratnike ključno da stranke okupljene u Savezu za promjene ne podržavaju bosanski jezik i dopuštaju diskriminaciju.



"Ja nikada neću podržati ni jednu, a ni drugu stranu. Predstavljat ću svoj narod i zato sam ovdje postavljen", rekao je Čavka.



Na pitanje o rušenju režima u RS-u, Čavka je kazao da opozicija ima pravo da radi ono za šta misli da je legitimno.



"Ne bih ulazio u to da li je legitimno rušenje. Najbitnije je da se poštuje Poslovnik o radu NSRS koji u mnogim stvarima ne poštuje ni vlast. Postoje organi koji treba da se bave tim stvarim. Smatram da je to ono što treba da radimo, ali nikako nije dobro da se priključujemo jednoj ili drugoj strani", kazao je Čavka.



Zaključio kako je Klub zastupnika Domovine donio odluka da dolazi na narednu sjednicu NSRS, ali da će prije sjednice imati sjednicu kluba na kojoj će donijeti i konačan stav.