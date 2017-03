Sve manji broj ljudi, žena nadasve, odlučuje se za bavljenje proizvodnjom čisto domaćeg i organskog proizvoda za svakodnevnu ishranu pa pronalazak visokokvalitetnih esencijalnih životnih namirnica polako postaje luksuz, a samo zanimanje pomalo iščezava.

Sve manji broj ljudi, žena nadasve, odlučuje se za bavljenje proizvodnjom čisto domaćeg i organskog proizvoda za svakodnevnu ishranu pa pronalazak visokokvalitetnih esencijalnih životnih namirnica polako postaje luksuz, a samo zanimanje pomalo iščezava.