Dolaze kiša i niže temperature, u ponedjeljak snijeg na planinama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost preovladavat će u našoj zemlji do kraja ove sedmice. Drugog dana vikenda jedna fronta sa sjeverozapada preći će preko naše zemlje i donijeti padavine, ali i niže temperature zraka koje će se kretati do 16 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost bit će u subotu s temperaturama od 19 do 25 stepeni. Slično će biti i u nedjelju, uz postepen porast naoblake tokom dana. Kiša se očekuje u poslijepodnevnim satima u Krajini i Posavini, a do kraja dana ili u večernjim satima i u ostatku zemlje. Uz kišu je moguća i grmljavina, a temperature će se kretati od 18 do 24 stepena.



Oblačno s kišom u većem dijelu zemlje bit će u ponedjeljak, dok se na planinama očekuje i slab snijeg. Prestanak padavina i djelimično razvedravanje očekuju se tokom poslijepodneva ili u večernjim satima. Temperature će biti dosta niže, od 8 do 12, a na jugu od 11 do 16 stepeni.



Prema sinoptičkim kartama, do stabilizacije vremenskih prilika doći će u utorak. Stabilno vrijeme zadržat će se do kraja sljedeće radne sedmice, a od subote se očekuje nestabilno vrijeme s padavinama koje bi mogle biti izraženije u zapadnoj Bosni. Maksimalne očekivane temperature zraka bit će do 14 stepeni.