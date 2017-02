Dogs Trust ponovo nagrađuje osnovce u KS, a ove godine i u Kantonu 10

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust i ove godine u Kantonu Sarajevo u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, nagrađuje osnovce za znanje koje su stekli kroz edukativno-zabavne radionice koje Predstavništvo vodi.

Ove godine konkurs je organiziran i za osnovce Kantona 10.U Kantonu Sarajevo, osnovci će u okviru natječaja pod nazivom "Sretan pas – sretna zajednica" imati zadatak da na kreativan način pokažu šta znaju o sigurnosti s psima, potrebama, te odgovornom vlasništvu pasa.Djeca će dizajnirati postere formata A1 koristeći slikarske i crtačke tehnike po slobodnom izboru, a njihovi radovi bit će korišteni u medijskoj kampanji Predstavništva za promociju odgovornog vlasništva pasa.Pobjednici u Kantonu Sarajevo će ovaj put biti izabrani samo na općinskom nivou, što znači da će iz svake općine biti nagrađena po jedna škola.Devet škola pobjednica će biti nagrađene sa po jednim računarom sa zvučnicima, dok će voditelji tima kao nagradu dobiti po tablet za svoju ličnu upotrebu. Svi učesnici će također primiti simbolične nagrade, sveske sa Dogs Trust logom.Škole koje se odluče na učešće su obavezne poslati svoje radove do 6.3.2017. godine putem pošte sa sljedećom naznakom i adresom:Prijava za takmičenje "Sretan pas – sretna zajednica"Predstavništvo Fondacije Dogs TrustGorica 6171000 SarajevoBosna i HercegovinaZvanično proglašenje pobjednika bit će upriličeno u aprilu 2017. godine, o čemu će škole – učesnice biti blagovremeno obaviještene. Nagrade za škole bit će dostavljene na njihove adrese.U Kantonu 10 je, u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i sporta, te Udrugom za zaštitu životinja "O", koja je i partner u provođenju Programa edukacije Fondacije Dogs Trust u osnovnim školama u ovom kantonu, pokrenut sličan natječaj pod nazivom "Moj pas, moja odgovornost", a koji za cilj ima provjeriti znanje koje su djeca stekla kroz edukativno-zabavne radionice.Osnovci ovog kantona su već počeli sa zadatkom – snimanjem kratkih kućnih video uradaka na zadatu temu, koje trebaju dostaviti najkasnije do 20. februara 2017.godine i to putem WeTransfera, na e-mail: udrugaohbz@gmail.com Škola čiji tim osvoji prvo mjesto, bit će nagrađena opremanjem multimedijalnog kabineta što je od koristi svim učenicima škole, škola čiji tim osvoji drugo mjesto će kao nagradu dobiti računar sa zvučnicima i video kameru, dok će škola koja osvoji treće mjesto dobiti računar sa zvučnicima. Sve ostale škole će za učešće u ovom natječaju dobiti po foto aparat.Zvanično proglašenje pobjednika u Kantonu 10 bit će upriličeno na događaju koji je planiran u aprilu 2017. godine, o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.Program edukacije djece u osnovnim školama koje finansira Predstavništvo Fondacije Dogs Trust, uz odobrenja ministarstava obrazovanja se provodi u Kantonu Sarajevo, Kantonu 10, Sarajevsko-zvorničkoj regiji, gradu Banjoj Luci i Tuzlanskom kantonu.