Dodik: Želimo izgraditi mrežu autoputeva u dužini od 400 kilometara

Foto: FENA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da RS želi nastaviti gradnju mreže autoputeva u dužini od 400 kilometara.

"Dionica od Mahovljana do sela Drugovići povećava mrežu naših autoputeva na 80 kilometara i veoma sam zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je danas ovdje", rekao je Dodik novinarima u Laktašima nakon otvaranja dionice autoputa "9. januar" (Banja Luka-Doboj) od Mahovljana do Drugovića, u dužini od 10 kilometara.



Dodik je zahvalio svima koji su podržali izgradnju autoputa, kao i finansijskim institucijama koje su u tome učestvovale.



"Naredne godine bit će završena trasa autoputa do Prnjavora, a pregovaramo i za izgradnju autoputa prema Šamcu i dalje", naglasio je Dodik.



Predsjednik RS je ocijenio da izgradnjom autoputeva Republika Srpska mijenja izgled i da je realizacija velikih infrastrukturnih projekata civilizacijsko dostignuće.



Dodik je istakao da je namjera da se privrede RS i Srbije što više uvezuju, za šta su neophodni autoputevi.



"Rješavamo svaki krupan problem koji se pojavi. A hvala Srbiji i za novac za izgradnju mosta između Bratunca i Ljubovije", naveo je Dodik. Zahvalio se Vučiću za pomoć opštinama u RS te naveo da će lokalne zajednice graditi objekte onako kako je planirano.



Komentarišući nabavku aviona u Srbiji, Dodik je rekao da je to garanacija za mir.



"Srbija je najznačajnija zemlja u regionu za stabilnost. Ova zemlja je svaki dan snažnija, mi je volimo, a svako opremanje Vojske Srbije značajno je i za nas", zaključio je Dodik.