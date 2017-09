Dodik: U posljednje vrijeme nosi me priča da bih mogao biti košarkaški stručnjak

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio da ga u zadnje vrijeme nosi priča da bi možda mogao da bude ili da se iskaže kao stručnjak u košarci.

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio da ga u zadnje vrijeme nosi priča da bi možda mogao da bude ili da se iskaže kao stručnjak u košarci.

Bio je to njegov odgovor na pitanje o tome šta bi bio da nije političar dodajući kako se ranije bavio biznisom i raznim poslovima.



Predsjednik RS-a nije prisustvovao inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa s obzirom na to da je Ambasada SAD-a u Sarajevu odbila njegov zahtjev za izdavanje diplomatske vize.



"Volio bih da sam prisustvovao. Tada su se neki ljudi iz bivše administracije potrudili da to spriječe, ali to je najveći uspjeh koji su ostvarili. Ja vjerujem da će to biti prošlost jer ta zabrana nema realne osnove", rekao je Dodik.



Na pitanje da li vjeruje da će Beograd i Banja Luka u budućnosti ponovo biti u jednoj državi, Dodik kaže da je to prirodno, fer i pošteno.



"Naravno da su okolnosti danas drugačije i da ne mogu da budu podloga onome što ja kažem. Ali, izvinite, meni niko ne može da zabrani da vjerujem, da maštam, da imam ideal, a ja vjerujem. Da li će se to desiti za vrijeme mene, poslije mene, dok sam ja živ, ne znam. Ali nesumnjivo je da mora da se desi. Zato i postoje Republika Srpska i Srbija i zato će sasvim prirodno biti jednog dana i drugima oko nas, koji su protiv toga, da shvate da je to naše prirodno pravo, pravo nacije ovog naroda", kazao je Dodik u razgovoru za Sputnjik.