Dodik: Stanovnici Srbije misle da je Bakir Izetbegović država BiH, to je pogrešno

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik požalio se gostujući u emisiji na RTRS-u kako građani susjedne Republike Srbije doživljavaju člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića kao predstavnika države BiH.

"Mi imamo ozbiljan problem da objasnimo javnosti recimo u Srbiji da Bakir Izetbegović nije BiH, već samo jedna trećina BiH. Politička Srbija to razumije, ali opća javnost u Srbiji misli da je Bakir Izetbegović BiH. Naravno da nije", rekao je Dodik dodajući kako Izetbegović zloupotrebljava tu činjenicu.



Predsjednik manje administrativno-teritorijalne jedinice prokomentarisao je i Rezoluciju o vojnoj neutralnosti RS-a ističući da odluka o tome da BiH bude članica NATO-a nije donesena. Kako kaže, donesen je zakon pod pritiskom međunarodne zajednice u kojem je navedeno da će se organi Ministarstva odbrane BiH baviti pitanjem NATO integracija.



"Ono što čujem od NATO-a je korektno, jer oni poručuju da je to naša stvari. Mi imamo pravo na svoj stav i naš stav je ovo. On je proizilazio iz niza sastanaka koje smo imali u RS-u", rekao je Dodik.



Požalio se i kako ga je novinarka američkog New York Timesa pitala šta Rusija radi na ovim prostorima. Odgovorio joj je da je pokušao naći komandu ruske vojske u BiH i da je pitao ljude znaju li šta o tome, ali da komandu nikada nije našao.



"Ali sam zalutao i udario u komandu NATO-a koja postoji u BiH. O čemu vi pričate? U BiH postoji komanda NATO-a za BiH, a ne komanda ruske vojske. Mi se stalno optužujemo za neko očijukanje s Rusijom", kazao je Dodik.



Istakao je da RS nije podlegla pričama da su Rusi loši momci samo zato što to misli neko na Zapadu.



"Neki su odlazili odavde i prvo što su govorili kada uđu u neki kabinet EU je 'Dodik je trojanski konj ruske politike na Balkanu'. To znači da sam ja ovdje instaliran. Ja poštujem SAD", rekao je Dodik dodajući da postoje i neki svijetli primjeri zbog kojih je zahvalan i SAD-u, a i EU.



Dodao je kako je on i dalje spreman za razgovor pod uslovima da se uvažavaju bazični interesi. Na pitanje da li će on ostaviti RS u amanet, Dodik je odgovorio da će ostaviti narodu koji voli Srbiju i koji je vezan za Srbiju.



Na pitanje da li će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH na izborima 2018. godine, Dodik je odgovorio da je to moguće, ali da odluka još nije donesena.



"U svakom slučaju poslije izbora ću bit neki predsjednik", zaključio je Dodik.