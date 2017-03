Dodik: Složili smo se sa Mogherini da je najveći problem mehanizam koordinacije

Foto: Klix.ba

U Sarajevu je večeras održan sastanak Federice Mogherini sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u BiH. Među njima je bio i predsjednik RS-a Milorad Dodik koji je istakao važnost funkcionisanja mehanizma koordinacije.

"Mi iz RS smo učinili sve što se traži u okviru Reformske agende. Mi smo potvrdili evropski put BiH i konstatovali smo zajedno sa komesarkom da je ključni problem mehanizam koordinacije koji nije zaživio. Dakle, Vijeće ministara nije ispunio svoje obaveze. Pokušali smo razgovarati na temu šta je potrebno činiti da se BiH dalje kreće ka EU. Nismo protiv toga, ali imamo puno izazova i problema. Ono što smo mi htjeli je da RS bude vidljiva kroz mehanizam kordinacije.



On je rekao da je u mehanizmu koordinacije predviđeno formiranje tijela i da ona imaju poslovnike o radu koji moraju da odraze sporazum koji je već napisan.



"Ukoliko to ne profunkcioniše, onda ćemo imati problem kada se bude dostavljao odgovor na Upitnik", rekao je Dodik.



On se pred novinarima okomio na opoziciju u RS-u optuživši ih da koriste priliku kako bi kritikovali entitetsku vlast i RTRS.



"Crnadak i Govedarica su pokušali predstaviti situaciju u RS najtežom, a svi znamo da je FBiH bremenita problemima. Dakle, jedan potpuno neistinit prikaz rada javnog servisa RS", zaključio je Dodik.