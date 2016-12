Dodik: Sljedeće godine veoma važan referendum u RS-u

Predsjednik entiteta Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će RS sljedeće godine izaći na jedan veoma važan referendum za njenu budućnost.

Dodik je rekao da će o tome kasnije upoznati javnost, ali da će prethodno pokušati da okupi sve srpske političke snage jer smatra da niko u RS-u nema pravo da bude izvan odlučivanja o važnim pitanjima.



Predsjednik RS-a naveo je da je sprovedeni referendum o 9. januaru, bio izraz volje srpskog naroda, te da se manji bh. entitet na taj način borio i izborio za svoja prava.



"Održali smo referendum i pokazali da sve ocjene o njemu ne stoje. To je bio miran, dostojanstven dan u kojem je narod izašao da glasa na bazi osjećaja i potrebe da obezbijedi svoju slobodu. A mi znamo da bez slobode nema ni mira na ovim prostorima", rekao je Dodik.



On je naveo da je referendum pravo RS-a o kojem više nema razgovora, te da se pripremaju izmjene zakona kako bi organizacija referenduma bila još lakša.



"Da li ćemo upotrijebiti referendum? Hoćemo, kad god bude prilike i ocjene da bi trebalo. Ovaj narod se mora navići da izlazi na referendum. Da nismo imali referendum, mnogi bi razumjeli da smo slabi i nejaki, a sa referendumom smo jaki i važni. Neki ne odustaju da diskutuju o tome, ali mogu da misle šta hoće. Referendum je izraz našeg opredjeljenja, veoma je legitiman i pravičan", kaže Dodik.



On je istakao da je opozicija u entitetu RS pokušala da bude u priči o referendumu i da je glasala za odluku o njegovom sprovođenju, međutim, kada su stranci "pritisli", opozicionari su shvatili da je to opasno i da gube mentore.



"To je bila atmosfera u kojoj se očekivalo da će pobijediti Hillary Clinton i da će kazniti Dodika, pa su neki prvaci iz opozicionog bloka išli po medijima iz FBiH i pričali da se kazni RS zbog referenduma. Oni su veoma brzo napustili priču o referendumu i počeli s kvalifikacijama da to nije narodni, već Dodikov referendum, smatrajući da će time diskvalifikovati tu vrstu priče. Naravno, narod im nije povjerovao i to je njihov veliki gubitak", poručio je Dodik.



On je ocijenio da "opozicija izgubljena u dokazivanju da jesu ono što nisu i da nisu ono što jesu".



"Referendum je pokazao mnogo stvari i lica, a ostaje upisano da je narod RS-a ove godine održao prvi referendum o Danu RS-a. Time je odbacio licemjerje, zloupotrebe i političko mešetarstvo Sarajeva putem Ustavnog suda", kaže Dodik.



On je naglasio da će jedan od bh. entiteta uvijek izaći na referendum kada budu ugrožena njena prava i slobode.



"Vjerovatno će u priču o referendumu ući i ovi iz SDS-a jer su izgubili svoje mentore, a to su Amerikanci. Ova će im ambasadorka veoma brzo otići", kaže Dodik.