Dodik: Prenošenje fiskalne nadležnosti na BiH bila je najteža odluka za Republiku Srpsku

Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je najteža odluka za taj entitet bila prenošenje fiskalne suverenosti na nivo BiH, formiranjem Uprave za indirektno oporezivanje.

Dodik je tokom skupštinske rasprave rekao da su to uradile stranke iz sadašnje opozicije, koje su tada bile na vlasti.



"Do tada institucije BiH su se finansirale na osnovu dotacija iz entiteta, ali od 2002. godine državne institucije se prioritetno pune kroz njihov budžet, a ostatak od toga se raspodjeljuje dalje", naveo je Dodik.



On je istakao da je za Zakon o Sudu i Tužilaštvu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH glasalo svih pet delegata iz Republike Srpske, među kojima nije bilo ni jednog iz SNSD-a.



Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je da je PDP, kada se glasalo o uvođenju PDV-a, predložio da se kod njegovog uvođenja definiše da svi izvorni prihodi i carine pripadaju entitetima, za šta nije bilo većine jer je tada SNSD glasao protiv takvog stava.



Potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić naveo je da i dosadašnja skupštinska rasprava pokazuje da nema uslova da bi se održao referendum o radu Suda i Tužilaštva BiH i da je zato potrebno glasati za odluku koja bi van snage stavila ranija o raspisivanju referendum.