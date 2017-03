Dodik: Prenijet ću zahvalnost Moskvi za sve što čini za RS

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će zvaničnike Ruske Federacije tokom predstojeće posjete Moskvi upoznati o problemu u funkcionisanju BiH,.

Dodik je rekao da Bakir Izetbegović u kontinuitetu sprovodi politiku negacije Republike Srpske, uvijek tražeći nove zamke.



"Sada je to revizija presude protiv Srbije za genocid, a ranije je postojala inicijativa da se u Savjetu bezbjednosti donese rezolucija koja bi Srbe označila genocidnim. Još jednom ću zahvaliti Rusiji što do toga nije došlo. Biće ovo razgovor prijatelja", rekao je Dodik za "Sputnik".



Predsjednik manjeg bh. entiteta ističe da je riječ o redovnoj razmjeni mišljenja o aktuelnim pitanjima u regionu i da će se iz prve ruke upoznati sa stavovima koje Rusija ima o tome.



Dodik je rekao da će Moskvi predstaviti razvoj političke situacije u BiH, prije svega u Republici Srpskoj.



"Namjera mi je da ih upoznam sa činjenicom da je RS stabilna, bez obzira na ogromne pritiske kojima je izložena u kontinuitetu, da pronalazimo načine da odgovorimo na ekonomske i socijalne izazove, a u političkom smislu zadržavamo stabilnost kroz rad institucija", rekao je Dodik.



On ističe da će sagovornike u Moskvi informisati da Republika Srpska nastavlja sa politikom neodobravanja sankcija Rusiji, bez obzira na to što se svaki put javljaju novi pritisci da se BiH tome pridruži.



"Čvrst stav RS je da to ne učini", kaže Dodik i dodaje da će u Moskvi biti riječi i o ekonomskim temama. Dodik ističe da RS jako interesuje pozicioniranje oko gasovoda koji bi trebao da dođe u region.



Iz ruske Ambasade u BiH potvrđeno je da će predsjednik Srpske tokom posjete Moskvi razgovarati sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim i održati predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose.



Organizatori predavanja su Balkanski klub MGIMO, a događaj je podržalo i Predstavništvo Republike Srpske u Rusiji.