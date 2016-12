Dodik nazvao Izetbegovića "idealnom figurom za rasturanje BiH"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je lider SDA Bakir Izetbegović najbolja figura za rasturanje BiH i poželio mu u Novoj godini da bude jednako uspješan kao u godini iza nas.

Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je lider SDA Bakir Izetbegović najbolja figura za rasturanje BiH i poželio mu u Novoj godini da bude jednako uspješan kao u godini iza nas.

Dodik je ocijenio da je Izetbegović uspio da se zavadi i sa Srbijom i Hrvatskom, te da SDA služi samo da štiti uži krug porodica u Sarajevu.



"Takva BiH nikome ne treba, ni Bošnjacima. Njihova politička pozicija je dramatično otežana pod vodstvom Izetbegovića. To mi uopšte ne smeta, ali Bošnjaci koji politički misle savršeno znaju o kakvoj poziciji je riječ", rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



On je naveo da Izetbegović uz sebe ima Savez za promjene kao jedinu strukturu u BiH koja stoji iza tog lidera.



"Ne stoji ni njegova partija, ni narod, ni (turski predsjednik) Erdogan, ni Clintonovi", naveo je Dodik.



On je rekao da je SDA i njena politika marginalna u Republici Srpskoj, te da je ta stranka pod vodstvom Izetbegovića ove godine izgubila na lokalnom, globalnom, regionalnom i unutrašnjem planu.



"Jasno je da je bošnjačka struktura u Evropi i Americi motivisana Islamskom vjerskom zajednicom i da je SDA direktno podržavala Clintonovu na američkim predsjedničkim izborima. Tu su izgubili snažnu podršku, jer su se na direktan način upetljali prije samih izbora", rekao je Dodik.



On je podsjetio da je SDA izgubila izbore za načelnika u nekoliko općina i gradova, te četiri poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



"Izetbegović je dramatični politički gubitnik, a Fahrudin Radončić, kao njegov navodni partner u tome, jedva čeka priliku da mu okrene leđa i osveti mu se za ono što je ovaj njemu činio namještajući razne sudske procese", rekao je Dodik.



On je naveo da Izetbegović nema šta da se petlja u Republiku Srpsku, jer nije izabran u njeno ime, niti predstavlja njen legitimitet u bilo kom pogledu i segmentu, te da je to posao srpskog člana u Predsjedništvu BiH.



Dodik je ocijenio da Republika Srpska nije po želji Izetbegovića, kao ni "Dan Republike", te da sve što se dešava u RS-u Izetbegović vidi očima zla i neuspjeha.



"Za onoga ko mrzi i želi da nešto nestane, ne možete da nađete ništa pozitivno i dobro", rekao je Dodik.



On je dodao da je RS u godini izazova uspjela da održi stabilnost institucija i ekonomije, te da ima rast domaćeg proizvoda i industrijske proizvodnje, uz smanjenje nezaposlenosti.



"Izetbegović je kao član Predsjedništva bio faktor mnogih neuspjeha u BiH i od svega što bi moglo da liči na bolju RS, učinio da ona izgubi priliku i šansu. Tako je odlučio da, u ime RS-a, njegov partner na nivou BiH bude manjinska opozicija koja je dramatično poražena na lokalnim izborima", rekao je Dodik.



On je podsjetio da je Izetbegović prije nekoliko mjeseci ili godinu dana uputio pozdrav Muslimanskoj braći iz Egipta, iako su oni na drugoj strani zakona u mnogim zemljama.



Dodik je rekao da je Izetbegović svojim nečinjenjem direktni pokrovitelj očuvanja radikalnih elementa u BiH, te da to ne bi mogao da nema oko sebe ekipu istomišljenika.



Komentarišući to što mu je bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić uplatio dosuđenih 6.000 KM na ime kazne zbog klevete, Dodik je rekao da će taj novac najprije staviti u banku na štednju sa kamatom, a da će na proljeće od tog novca napraviti zabavu za građane.



"Na početku Gospodske ulice organizovat ćemo nekoliko lokalnih orkestara, obezbijediti nešto pića i hrane da bi svakome ko želi da bude dio te fešte bilo lijepo", rekao je Dodik i podsjetio da mu je Bosić jučer na račun uplatio 6.000 KM.



On je dodao da je to najbolji način da skrene pažnju javnosti na laži koje je Bosić iznosio, između ostalog, i posredstvom medija, te pozvao sve zainteresovane na zabavu o čijem će terminu javnost biti blagovremeno obaviještena.