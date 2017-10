Dodik: Htio sam dati nalog da uhapse šeficu OHR-a u Banjoj Luci

Foto: SRNA

Predsjednik RS-a Milorad Dodik tvrdi da je regionalna šefica Ureda visokog predstavnika (OHR) u Banjoj Luci Marianna Berecz sinoć "podržavala opoziciju u Narodnoj skupštini RS-a te da je htio da izda nalog za njeno hapšenje".

"Jednog trenutka sam veoma teško odolio iskušenju da ne dam nalog da je uhapse. Ona tamo podstiče one iz opozicije da ruše parlament i ostale institucije. Zamislite kakva drskost. Dođe ovdje u našu zemlju i ona to radi, dođe ovdje u Banju Luku, gdje mi imamo parlament i ona to radi. Zamislite vi tu drskost, dosta više tih stranaca. Ovaj narod se mora osloboditi stranaca", ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Modriči.



Naveo je da OHR može misliti šta hoće, ali da je RS vojno neutralna.



"Nas sutra neće gurati u NATO i neke druge organizacije bez Srbije", kazao je Dodik.



Poslanici vladajuće većine u Narodnoj skupštini usvojili su protekle noći, bez prisustva opozicije i Koalicije Domovina, Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS.



Rezolucijom se definiše neutralnost tog bh.entiteta u odnosu na postojeće vojne saveze, te precizira da je RS opredijeljena da svaki budući status koordiniše sa Srbijom kao potpisnikom Dejtonskog mirovnog sporazuma.