Dodik: Hoyt Brian Yee iznosi laži o stanju u regionu prizivajući intervencionizam

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zvaničnik američkog State Departmenta Brian Hoyt Yee iznosi laži o stanju u regionu, pozivajući ili priželjkujući intervencionizam.

"Mislim da će se BiH, ukoliko dođe do pojačanog intervencionizma međunarodne zajednice, raspasti i da je više niko ne može sastaviti", rekao je Dodik.



Dodik je dodao da BiH jeste propala zemlja, da je tome najviše doprinio Hoyt Yee i stara američka administracija, čije izmišljotine o secesiji govore o njihovoj prepadnutosti.



"Hoyt krivi ljude ovdje na terenu, a mi svi znamo da je on bio glavni koji je ovdje upravljao, i ako BiH nema šanse, onda su, po toj logici, on i stara administracija tome najviše doprinijeli", rekao je predsjednik RS-a.



Dodik je naglasio da vjeruje u novu američku administraciju koja govori da se neće miješati u unutrašnje stvari i da tu vidi, možda, priliku za BiH da se u okviru važnih grupacija, entiteta i naroda sjedne i dogovori koncept BiH koji je održiv.



"Ukoliko to ne bude moguće, zašto bi bila isključena mogućnost naroda koja je svakome u svijetu data kroz povelju UN, pravo na samoopredjeljenje", dodao je Dodik.



Zamjenik pomoćnik američkog državnog sekretara za Euroaziju Hoyt Yee je pred Pododborom američkog Kongresa za vanjske poslove, između ostalog, rekao da Rusija podriva napredak na Balkanu, da za to postoji naročito snažan interes i pokušaji u Republici Srpskoj.