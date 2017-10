Dodik: Domet opozicije je da zauzme jedan sto u parlamentu RS-a

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je večeras da parlament RS-a normalno radi i pored onih koji misle da im je domet da zauzmu jedan sto u skupštinskoj sali.

Tvrdi da nije vijest opoziciono ponašanje u parlamentu koji, kako kaže, normalno radi.



"To što je zasjedanje u maloj sali je isključivo iz pristojnosti. Neki, koji su možda mislili da će se primjeniti mjere represije, fizičkog iznošenja iz sale..., nisu to doživjeli. Kao pristojni ljudi prešli smo u malu salu", ustvrdio je Dodik.



Istakao je da su svi poslanici ravnopravni i ne slaže se sa stavovima da je sjednica prekinuta ili blokirana.



"Ona je u nekom trenutku prekinuta ali je nastavljen rad u punom kapacitetu i to se vidi. Politički je izbor onih koji su odlučili da zauzmu skupštinski sto i onemoguće druge da rade. Da li će to kapitalizovati, ja ne znam. Ali institucije neće prestati da donose propise kako je to predviđeno i to mi pokazujemo", naveo je entitetski predsjednik.



Dodik je u izjavi novinarima rekao da je večeras došao u parlament, jer je on predlagač zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu te ukazao na važnost usvajanja ovog zakona za liječenje djece.



Opozicija je večeras korištenjem zviždaljki onemogućila rad u velikoj sali parlamenta, a poslanici vladajuće većine su nastavili rad u maloj sali Narodne skupštine RS-a, bez njihovog prisustva.