Dodik: Atmosfera je naelektrisana, ali koalicija u RS-u ostaje stabilna

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik negirao je danas u Banjoj Luci spekulacije o raspadu vladajuće koalicije u manjem bh. entitetu.

“Nema potrebe da komentarišem izjave Marka Pavića, odnosno to što je on rekao da očekuje. Ljudi imaju pravo da iznose svoje stavove, to ćemo neki drugi put, mogu da potvrdim da sam jučer razgovarao s Pavićem i da ni DNS neće prihvatiti inicijativu da se na dnevni red Narodne skupštine stavi ovo što je opozicija pokrenula, tako da mi u globalnom koalicionom bloku nemamo nikakvih problema“, izjavio je Dodik.



Dodik je rekao i to da možda postoji malo više naelektrisane atmosfere između DNS-a i SNSD-a, ali da vladajuća koalicija ostaje stabilna.



Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas u Prijedoru da od ministra industrije, energetike i rudarstva RS Petra Đokića očekuje da podnese ostavku.



"Umjesto da je ministar razmišljao o ostavci, jer nije dobio podršku Narodne skupštine Republike Srpske, on neprestano kritikuje svoje političke ili neke druge neistomišljenike. Smatram da je to u ovom momentu strašno", rekao je Pavić.