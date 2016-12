Dobra vijest za one koji će novu godinu dočekati na otvorenom: U 2017. bez padavina, ali s minusima

Dobra vijest za sve one koji novu godinu odluče dočekati na otvorenom je da će u 2017. godinu ući bez padavina. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH noć s 31. 12 na 1.1 bit će s minusima, ali bez padavina.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

U Sarajevu je jutros u 8 sati izmjereno - 11 stepeni celzija, dok je na Bjelašnici bilo -13 stepeni.



Danas će našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima s mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od -10 do -3, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -2 do 2, na jugu od 5 do 10 stepeni.



Prvog dana nove godine u BiH će također biti sunčano. U jutarnjim satima s mrazom i maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od -11 do -4, na jugu od -2 do 3, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 6 do 10 stepeni.



U ponedjeljak, 2. januara, bit će sunačno uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima naoblačenje sa zapada. Jutarnje temperature od -6 do -1, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 7 do 11 stepeni.