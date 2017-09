Dječiji dodatak u ZDK mjesečno tek 14 KM, a u KS ako imate auto ne možete ga ni dobiti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Mališani širom BiH trebali bi mjesečno primati dječiji dodatak, ali uprkos zakonu postoje brojne varijacije. Pet kantona nikako ne isplaćuje ovu zakonom definiranu novčanu obavezu, dok se u pojedinim kantonima dodatak ne isplaćuje onim roditeljima koji imaju automobil. U manjem bh. entitetu je slična situacija, a Brčko distrikt najviše izdvaja na djecu, godišnje blizu 10 miliona KM.

Mališani širom BiH trebali bi mjesečno primati dječiji dodatak, ali uprkos zakonu postoje brojne varijacije. Pet kantona nikako ne isplaćuje ovu zakonom definiranu novčanu obavezu, dok se u pojedinim kantonima dodatak ne isplaćuje onim roditeljima koji imaju automobil. U manjem bh. entitetu je slična situacija, a Brčko distrikt najviše izdvaja na djecu, godišnje blizu 10 miliona KM.