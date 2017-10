Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo je Dan akademske knjige, na kojem je izdavačku djelatnost Ministarstva predstavila ministrica Elvira Dilberović. Dilberović je tom prilikom kazala i nekoliko riječi o teškom položaju nauke u našem društvu te razlozima smanjenja broja upisanih na naše javne univerzitete.

"Od 2008. godine, kada je Ministarstvo obnovilo svoj program izdavačke djelatnosti, za ove namjene je izdvojeno 120 hiljada KM te u našoj ediciji objavljeno deset knjiga i monografija različitih autora, čija su djela prepoznata kao posebno značajna za opće naučne tokove ili određenu naučnu oblast", kazala je Dilberović te najavila da su u pripremi još dvije knjige – "Teorija helikoptera" autora Ivana Salaja i "Monografija o naučnicima Jevrejima iz BiH" Elijasa Taubera.



Ministrica Dilberović je na pitanje novinara kazala da su izdvajanja za nauku kod nas znatno niža nego u zemljama regije.



"Nažalost, napori ovog ministarstva kroz Vladu u proteklih nekoliko godina se i ne vide u smislu donošenja Zakona o nauci na državnom ili entitetskom nivou, stanje nije dobro. Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja nastoji pokriti tu veliku prazninu, ali za neki procvat nauke i naučne misli kod nas treba veća sinergija u cijeloj državi", odgovorila je Dilberović.



Ministrica je odgovorila i na pitanje o smanjenju broja upisa na javne univerzitete, kazavši da je mnogo uzroka različite prirode.



"Ja lično nisam optimista, mislim da će i u narednom periodu doći do pada broja upisa na svim javnim visokoškolskim ustanovama, ali niko ne pravi analizu da li je došlo do pada broja upisa na privatnim univerzitetima. Nemamo jasne podatke, imamo samo saznanje da se manje upisuje na javne univerzitete, treba analizirati i drugi dio visokoškolskih ustanova", kazala je Elvira Dilberović.



Dilberović je kazala da treba analizirati upisne politike, ispitati prakse da li je dobro da se mladi do beskonačnosti mogu upisivati na medicinske škole i fakultet pa kasnije otići iz zemlje te da li se više ne nude atraktivni programi na našim fakultetima, kao i da li se na privatnim visokoškolskim ustanovama lakše dobiva diploma.



"Ovo je prava tema za Rektorsku konferenciju, Ministarstvo civilnih poslova BiH, ali i za niže instance sve do kantonalnih ministarstava. Treba napraviti široke analize i početi praviti konkretne korake ka rješavanju ovog složenog problema", zaključila je ministrica Dilberović.



Dragan Marković, direktor IKD University press d.o.o. Sarajevo, kazao je da naša zemlja ima dvadeset profesionalnih izdavačkih kuća, što najbolje govori koliko nam je uopće razvijana izdavačka djelatnost, a posebno stepen akademske knjige.



Federalno mionistarstvo nauke i obrazovanja u posljednjih deset godina uložilo je skoro tri miliona KM u različite programe podrške izdavaštvu i bibliotečkoj djelatnosti. Ovom prilikom nagrađeni su i studenti koji su najviše koristili univerzitetske biblioteke.