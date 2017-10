Dijalizirani pacijenti u znak protesta najavili isključivanje s aparata 25. oktobra

S ranijih protesta (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vlada Federacije BiH usvojila je na jučerašnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Ipak, bubrežni bolesnici poručuju da je put do izmjena zakona o parlamentu predug i ne odustaju od najavljenih protesta, jer su ih vlasti, kako kažu, već jednom prevarile.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH organizovat će protest 25. oktobra, kada će se svi pacijenti isključiti s aparata za dijalizu kako bi i na takav način pokušali "prodrmati" vlasti da shvate koliko je veliki problem ovih ljudi i svih onih kojima je potreban organ za transplantaciju.



"Sretni smo što je Vlada FBiH usvojila i poslala zakon u parlamentarnu proceduru, ali to se može odužiti. Naši pacijenti umiru, omladina umire svaki dan. Dugo čekamo na usvajanje dopuna ovog zakona. Ne vjerujemo više nikome. Svaki drugi dan ići na dijalizu po četiri sata, to je agonija i grehota za mlade, a životi se mogu spasiti", rekla nam je Amela Šiljević, predsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika KS.



U srijedu, 25. oktobra, od 7 sati do 10 sati ujutro dijalizirani bolesnici će se isključiti s aparata kao znak upozorenja. Šiljević ističe da je ovo najblaža mjera od onoga što su pacijenti tražili, a to je da potpuno prekinu dijalizu u znak protesta.



"Mnogi od njih su već loše, stanje im je pogoršano, ali žele da se izbore za druge bolesnike, posebno za mlade", kazala je.



U KS se pacijenti neće uključiti na aparate na KCUS-u i Ilidži, a isto planiraju učiniti i pacijenti iz ZDK, HNK i TK.



Glavni cilj je da se usvoji zakon koji će omogućiti više transplantacija, olakšati procedure i poboljšati liječenje ovih pacijenata čiji se broj konstantno povećava. Zakonom bi se dozvolilo uzimanje organa i tkiva s umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome izričito protivio.



U BiH se izvrši 20-25 transplantacija, većinom bubrega i nešto malo jetre u toku jedne godine, što je izuzetno mali broj. U BiH ima blizu 3.000 bubrežnih bolesnika, a više od 700 ih čeka transplantaciju. Na listi čekanja ih je samo 200.



Prema izmjenama zakona, darivatelj organa, odnosno tkiva, može biti bračni, odnosno vanbračni partner, kao i srodnik zaključno s četvrtim stepenom. Uz ovo, darivatelj organa, odnosno tkiva, mora biti osoba koja je punoljetna, duševno zdrava i poslovno sposobna za davanje pristanka.



Do uspostave registra osoba koje nisu saglasne s darovanjem organa i tkiva poslije smrti, dozvoljeno je uzimati organe i tkiva umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja, samo uz pisani pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.



Među zahtjevima dijaliziranih i transplantiranih bolesnika jeste i osiguravanje adekvatne terapije za bolesnike na peritonejskoj dijalizi i hemodijalizi te uvrštavanje određenih lijekova na esencijalnu listu. Od Federalnog ministarstva zdravstva traže da se uključi u javnu kampanju o transplantaciji i darivanju organa te na taj način podrži rad Donorske mreže u BiH.