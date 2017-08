DF: Zašto uporno svađate Aliju i Tita, kada svi vrlo dobro znamo da su obojica antifašisti

Kantonalni odbor Demokratske fronte u Kantonu Sarajevu reagovao je na izjavu vijećnik Stranke demokratske akcije (SDA) u Općinskom vijeću Općine Stari Grad Tarik Dautović koji je najavio promjenu imena ulice Maršala Tita u Sarajevu u ulicu Alije Izetbegovića.

Demokratska fronta se pita zašto uporno svađaju Aliju Izetbegovića i Josipa Broza Tita, kada svi vrlo dobro znamo da su obojica antifašisti.



"Uporna agitovanja da se promijeni naziv ulice Maršala Tita, prerasla su u fatalističku borbu SDA kadrova, koji uporno žele izbrisati blistavu historiju naše države i glavnog grada. Vodeći se historijom, a i činjenicom da agitatori istu ignoriraju, ovim putem ih informišemo da je taj dio ulice nosio naziv po diktatorima i osvajačima za njihovog života, a danas ulicu zovu po oslobodiocu i dokazanom antifašisti, kojim se mogu ponositi svi u našoj državi bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost", stoji u saopćenju za javnost.



Oni navode da ne razumiju potrebu neupućenog, ograničenog i opijenog podmlatka Stranke demokratske akcije, potpomognutog stranačkom propagandnom mašinerijom u nastojanju da se u konflikt dovedu dvojica dokazanih antifašista, a to su Alija Izetbegović i drug Josip Broz Tito.



"Pitamo ove agitatore je li prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine mogao promijeniti ili inicirati promjenu naziva ulice kada je to bilo najlaške za učiniti!?Pitamo vas zašto to nije učinio, niti on, niti njegovi najbliži saradnici!? Zato se, na kraju, pitamo na koga se to ugleda SDA-ova zlatna mladež? Da li možda odgovor leži u primjeru ustaških incijativa iz Zagreba koje za cilj imaju osporavanje antifašizma i brisanje svoje svijetle historije", pitaju se iz DF-a.



Pozivali su SDA mladež da svoje idole ne pronalaze u pratiocima i ideolozima fašizma, a građane Sarajeva da sa ponosom brane ono što su odbranili u najtežim vremenima i da zaštite svoje antifašističko naslijeđe.