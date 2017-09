DF: Podrška opoziciji u RS-u da do kraja istraju u raskrinkavanju Dodika

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon najnovije egzibicije, koju je ovaj put izveo u Beogradu na manifestaciji „Dani Republike Srpske u Republici Srbiji“, Milorad Dodik ponovo, po ko zna koji put „priziva i sanja“ dan kada će Srbija i Republika Srpska biti jedna država saopćila je danas Demokratska fronta.

"Smatramo da je svima jasno da je u pitanju još jedna Dodikova igra, kojoj je cilj vrlo praktičan - ni jedan dan ne može proći, a da on svojim nebulozama ne bude "top vijest“ u svim medijima. Umjesto medijske i ine ignorancije – čini mu se medvjeđa usluga, koja ga kod birača i običnog puka svakodnevno promovira kao velikog vožda i jedinog pravog zastupnika narodnog interesa. Naravno da time u drugi plan padaju činjenice i događaji, a posljednja drama u Parlamentu RS-a to i potvrđuje - da mu se sve više izmiče tlo pod nogama i da mu se bliži kraj, koji će vjerovatno podsjećati na njegov početak", navodi se u saopćenju.



Demokratska fronta podsjeća da "svi znamo" ko ga je, kada i kako „instalirao“ za premijera Vlade RS.



"Scenario njegovog odlaska ovaj put mogao bi biti i gori. S toga dajemo podršku opozicionim snagama u RS da do kraja istraju na raskrinkavanju njegovog “lika i djela“! Ovdje ne možemo, a da ne spomenemo, vezano za poslednje događaje u Parlamentu RS-a, da su glasovi članova koalicije „Domovina“ prevagnuli da Miletov establišment dobije podršku „većine“ i održi sjednicu Parlamenta, a prije toga, koristeći policijske snage (rijetko ili nikada viđeno u parlamentarnoj praksi) fizički zabrani da toj sjednici prisustvuje i opozicija", saopćila je Demokratska Fronta



S druge strane, navode u DF-u, i poslednje njegovo obraćanje u Beogradu ko zna po koji put predstavlja direktno podrivanje ustavnog poretka države i kršenje Dejtonskog sporazuma.



"To je svima, i stranim i domaćim faktorima apsolutno jasno. Koja će to institucija pokrenuti bilo kakav postupak protiv njega zbog toga? Znajući da su svi prethodni pokušaji te vrste ili završavali u ladicama ili prebacivani na sudko tužiteljski entitetski nivo, šta i ovaj put očekivati? Dakle, kako Dodik reče, „niko mu ne može zabraniti da sanja“. Tačno. Jedino što nije jasno je slijedeće. Da bi čovjek sanjao, mora i zaspati. Poslije svega što je u proteklim godinama uradio a za šta još uvijek nije odgovarao – postavlja se jednostavno pitanje: Kako možeš zaspati, predsjedniče Republike Srpske?", saopćila je Demokratska fronta.