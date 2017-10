Devet porodica izbjeglih i raseljenih osoba dobili su ključevi stanova u prvoj novoizgrađenoj zgradi u Ustikolini. Među njima je i Izeta Karadža koja je, zahvaljujući programu stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, prvi put nakon rata konačno dobila adekvatan smještaj.

Devet porodica izbjeglih i raseljenih osoba dobili su ključevi stanova u prvoj novoizgrađenoj zgradi u Ustikolini. Među njima je i Izeta Karadža koja je, zahvaljujući programu stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, prvi put nakon rata konačno dobila adekvatan smještaj.

"Dvadeset godina sam živjela u montažnom objektu. Niko ne može zamisliti koliko je to bilo teško. Stan ću dijeliti sa sestrom Nurkom koja je u ratu izgubila dijete", priča Izeta.



Načelnik općine Zijad Kunovac je istakao da je izgradnjom nove zgrade sa stambenim jedinicima za interno raseljene osobe, riješen jedan od dugogodišnjih problema ove lokalne zajednice. Vrijednost zgrade je oko pola miliona KM. Osim toga, raseljene osobe dobijaju pomoć u obliku stipendija za djecu i opreme koja će im omogućiti samozapošljavanje.



Zahvalnost donatorima koji su podržali projekt koji se implementira na nivou cijele BiH iskazala je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglica BiH.



"Do sada su izgrađene 394 stambene jedinice, do kraja godine će ih biti još 261, a naredne godine 998 stambenih jedinica. Osim gradnje stambenih jedinica svjedočili smo presudnom značaju osiguranja mjera održivosti povratka, jer osiguranje krova nad glavom nije dovoljno za uspješan povratak", izjavila je Borovac.



Ukupna vrijednost projekta koji se implementira u okviru Regionalnog stambenog programa na nivou BiH iznosi 34 miliona maraka, a planirana je izgradnja 24 zgrade s ukupno 512 stanova. Osim Ustikoline, projektom su obuhvaćeni i Goražde te općina Pale u FBiH. Cilj je osigurati stambeno zbrinjavanje za 5.400 porodica ili 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba u BIH.



"Provedba ovog programa trajala je veoma dugo, ali najbitniji je osnovni cilj, rješavanje stambenog pitanja za najugroženije kategorije stanovništva", kazao je je Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH.



Dodao je da je obaveza lokalnih vlasti da povratnicima osiguraju da se u lokalnim zajednicama osjećaju dobrodošlim.



Glavni donator programa je Evropska unija, a značajnu finansijsku podršku osigurale su vlade SAD-a, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske. Podršku programu daju i UNHCR i OSCE.