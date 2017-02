Detalji optužnice protiv Sefića: Nakon ubistva studentica otišao na kafu da isplanira bjekstvo

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Sanjina Sefića i drugih koji su učestvovali u izazivanju saobraćajne nesreće i prikrivanju dokaza nakon nje. Tužilaštvo KS saopćilo je detalje optužnice u kojima su iznesene informacije o izazivanju saobraćajne nesreće, kao i svim događajima koji su uslijedili.

U optužnici se navodi da je Sanjin sefić 10. oktobra 2016. godine u 21:35 sati u Sarajevu upravljao automobilom Golf u vlasništvu J. S. krećući se ulicom Zmaja od Bosne, lijevom saobraćajnom trakom, nedozvoljenom brzinom od blizu 105 kilometara na sat, na mjestu gdje je dozvoljena brzina 60 kilometara na sat.



Sefić se nedozvoljenom brzinom navedenom saobraćajnicom kretao kada je za na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, ne obrativši pažnju na dva pješaka koji su već prešli cestu u dužini od 7,50 metara, na obilježenom pješačkom prijelazu, kada je za pješake na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, a koji su se kretali obilježenim pješačkim prijelazom od Zemaljskog muzeja prema Američkoj ambasadi.



On je tada, ne kočeći i ne smanjujući brzinu, prednjim dijelom automobila udario Selmu Agić i Editu Malkoč te nastavio kretanje, odbacivši ih 38 i 31 metar naprijed od mjesta udara. Nakon udara Selma je zadobila teške tjelesne povrede od kojih je preminula na mjestu nesreće, a Edita također teške tjelesne povrede usljed kojih je preminula na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).



Iste noći u 21:35 sati, nakon što je prouzrokovao saobraćajnu nesreću, Sanjin Sefić se istom brzinom udaljio s mjesta nesreće, znajući da ostavlja bez pomoći povrijeđene osobe.



U vremenskom periodu od 22:30 sati 10. oktobra do 6:30 sati 11. oktobra 2016. Sanjin Sefić je, nakon bijega s mjesta nesreće, u ulici Grbavička broj 48., općina Novo Sarajevo, ostavio svoje vozilo, a potom u namjeri da izbjegne odgovornost i pobjegne van granica Bosne i Hercegovine, pozvao sestru Saru Sefić s kojom se i našao u Shopping centru Grbavica, nakon čega je ona pozvala Dinu Alića i Amara Salihovića da dođu do njih, znajući da je Sanjin počinio teška krivična djela.



U navednom objektu su se našli u namjeri da Sanjinu omoguće bjekstvo iz BiH, a pri tome su koristili automobil Golf, vlasništvo M. A., kojim je upravljao Dino Alić, te su Sefića prevezli iz Sarajeva do graničnog prijelaza Uvac, tačnije do pumpe u mjestu Rudo, gdje je Sefića preuzeo njegov rođak inicijala G. P., s kojim je prešao granicu 11. oktobra 2016. godine u 6:36 sati.



Navedene osobe su omogućile Sefiću da napusti teritoriju BiH i postane nedostupan organima gonjenja, da bi, nakon toga, po dolasku u Sarajevo angažirali Sauda Nišića u namjeri da sakriju vozilo kojim su mu zajedno pomogli u bjekstvu, a koji im je, iako je znao da su Sara, Dino i Amar, gore pomenutim automobilom prevezli Sanjina i omogućili mu bjekstvo, pomogao tako što je navedeno vozilo sakrio iza svoje kuće na području općine Ilidža.



Kako se nadalje navodi u optužnici Tužilaštva KS, pod tačkom 1. Sanjin se kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa i time je ugrozio javni saobraćaj dovodeći u opasnost živote ljudi, usljed čega je kod dvije osobe nastupila smrt. Zatim, pod tačkom 2. optužnice kao vozač prijevoznog sredstva ostavio bez pomoći osobe koje je povrijedio tim prijevoznim sredstvom, a pod tačkom 3. optužnice Sara, Dino i Amar su zajedno pomogli počinitelju kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina zatvora.



Kantonalni tužilac koji radi na ovom slučaju predlaže da se primjenom odredbe člana 151. stav 2. ZKP-a FBiH, nakon potvrđivanja optužnice, osumnjičenom Sanjinu Sefiću produži mjera pritvora s obzirom na to da još uvijek postoje razlozi iz člana 146. stav 1. tačka a) iz kojih je Kantonalni sud u Sarajevu svojim rješenjem od 12. oktobra 2016. godine i odredio mjeru pritvora.