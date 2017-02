Sanjinu Sefiću produžen pritvor za još dva mjeseca

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu prihvatilo je prijedlog Tužilaštva KS i produžilo pritvor Sanjinu Sefiću kojeg se tereti da je 10. oktobra prošle godine u ulici Zmaja od Bosne automobilom usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.

Pritvor može trajati do 3. aprila ove godine ili do nove odluke suda. Mjera pritvora mu je produžena zbog opasnosti od bjekstva.



Sefić je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći povrijeđenoj osobi nakon saobraćajne nesreće.



Sanjina Sefića se tereti da je 10. oktobra prošle godine u večernjim satima, u ulici Zmaja od Bosne, vozeći automobil Golf VI brzinom od 105 kilometara na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu, usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, nakon čega se udaljio s mjesta nesreće, čime je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći povrijeđenoj osobi nakon saobraćajne nezgode.



Saru Sefić, Dinu Alića i Amara Salihovića tereti se da su istu noć pomogli Sanjinu Sefiću da pobjegne iz BiH, tako što su ga prevezli do graničnog prijelaza Uvac, nakon čega je Sefić postao nedostupan organima gonjenja, te time počinili krivično djelo pomoći počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.



Sauda Nišića tereti se da je pomogao Sari Sefić, Aliću i Salihoviću nakon izvršenja krivičnog djela.