Delegatski klubovi Bošnjaka i Hrvata podržavaju izmjene Zakona o platama u FBiH

Delegatski klubovi Bošnjaka i Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH naredne sedmice podržat će predložene izmjene Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojima se propisuje način utvrđivanja visine osnovice za obračun plate zaposlenika u federalnim institucijama.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tako se nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH očekuje da navedene izmjene stupe na snagu, budući ih je prošlog mjeseca odobrio Predstavnički dom.



Prilikom obračuna plata, izmjenama se predlaže da se primjenjuje i "obračunski koeficijent" kao korektivni faktor i da se plate i naknade mogu isplaćivati samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.



"Utvrđivanjem koeficijenta previđena je fiskalna odgovornost za potrošnju novca onoliko koliko treba. To znači da se prije izrade budžeta kroz socijalni dijalog sindikata i poslodavaca utvrdi vrijednost boda", kazao je Feni delegat Kluba Bošnjaka Muhamed Kozadra, izražavajući podršku predloženom zakonu.



Također, i Klub Hrvata podržat će zakonske izmjene, kako je izjavio šef tog kluba Tomislav Martinović, navodeći da se na taj način "utvrđuje fiskalna odgovornost za sve one koji potpisuju trezorske račune - da ne mogu isplatiti više od onoga što je predviđeno samim budžetom, što se tiče obračuna plata i materijalnih troškova“.



"Izmjene poboljšavaju Zakon i dovode malo više reda. U osnovi u zakonu je predviđeno da se svake godine donosi poseban zakon o utvrđivanju koeficijenata za obračun plata na federalnoj i kantonalnim nivoima, odnosno donose odluke na općinskim i gradskim vijećima. To će biti neka vrsta zaštitnog mehanizma - da ne trošimo više nego što bismo uistinu mogli potrošiti", rekao je Martinović.



Usvajanjem izmjena Zakona u Predstavničkom domu prihvaćeni su amandmani poslanika Kluba SDA Osmana Suljagića, kojima će se, kako kaže, otkloniti mogućnost utuživanja. Do velikog broja tužbi po osnovu radnog odnosa korisnika budžeta FBiH došlo je zbog nesklada između odredbi Općeg kolektivnog ugovora i Zakona o platama.



"Potrebno je da se problem tužbi protiv budžeta raspravi u Federalnom parlamentu, jer su pravosudne presude prešle iznos od milijardu KM", mišljenja je Suljagić.



Šef Kluba ostalih Aner Žuljević tvrdi da predložene izmjene Zakona nisu usklađene sa zaključenim kolektivnim ugovorom.



"Zbog toga se neće postići cilj koji Vlada FBiH želi, a to je da budžetski korisnici ne mogu tužiti budžete iz jednostavnog razloga, jer sudovi presuđuju na osnovu prava iz kolektivnog ugovora koji su povoljniji za radnika u odnosu na zakon", kazao je Žuljević.



S druge strane, Kozadra ističe da se s izmjenama Zakona usaglašava Kolektivni ugovor, Zakon o radu i Zakon o platama državnih službenika i namještenika da se prekine s utuživanjem.



"Naime, amandmanom Vlade, koji je također usvojen u Predstavničkom domu, izmjene Zakona usklađene su s odredbama Kolektivnog ugovora. To znači da se utvrđivanje osnovice i boda vrši u pregovorima s reprezentativnim sindikatom, a prije donošenja budžeta. Ukoliko se ne postigne dogovor Vlada FBiH i vlade kantona, odnosno gradska i općinska vijeća će utvrditi osnovicu i bod pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće", naglasio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salih Kruščica.



Do sada je to bilo utvrđeno na način da sindikat i Vlada dogovaraju visinu najniže neto satnice, koja se onda množi s fondom broja radnih sati i tako se dobije visina osnovice za obračun plate. Takva osnovica se množi s platnim koeficijentom svakog radnog mjesta i dobije se visina osnovne plate.