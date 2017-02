Dalida Burzić: Neću podnijeti ostavku, Dženan Memić je stradao u saobraćajnoj nesreći

Glavna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić rekala je večeras, gostujući u Dnevniku BHT1, da je Tužiteljstvo koje vodi radilo u skladu sa zakonom u slučaju smrti Dženana Memića, te rekla da neće podnijeti ostavku.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Upućen je zahtjev za moju smjenu, ali ja o tome ne odlučujem", rekla je Burzić.



Tužiteljica je, uoči sutrašnjih protesta na godišnjicu stradanja Dženana Memića, rekla da ne odsustaje od službene kvalifikacije krivičnog djela prema kome se već sudi za smrt Dženana Memića, a to je krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa sa smrtnim ishodom.



"Na početku istrage je bila saobraćajna nesreća, sve je ukazivalo na to. Onog trenutka kada su došla dva nova dokaza, otvorena je istraga po nepoznatom izvršitelju za ubistvo. Imali smo velikih problema u istrazi, čak se činilo u jednom trenutku da se vodi paralelna istraga. Kada smo utvrdili sve dokaze potvrdili smo optužnicu. Utvrdit ćemo odgovornost onoga ko je ugrozio proces", istakla je tužiteljica Burzić.



Ona je kritizirala kantonalnu Skupštinu u Sarajevu jer su tokom rasprave o slučaju Memić javno objavljeni podaci koji su ugrozili istragu. Također, istragu su ugrozile i rasprave na društvenim mrežama na kojima je vršen direktan pritisak na učesnike u procesu.



"Društvene mreže mogu utjecati na istragu, jer vještaci na suđenju su pod pritiskom. Vještaci su izloženi pritiscima prije dolaska na sud i to nije dobro. To je sve pritisak na rad suda", rekla je tužiteljica Dalida Burzić.