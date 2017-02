Dačić: Neprihvatljiva je rehabilitacija ustaštva u Hrvatskoj

Srbija je za dijalog s Hrvatskom, ali Hrvatska ne treba očekivati da ćemo aplaudirati podizanju spomenika Alojziju Stepincu i rehabilitiranju ustaštva u toj državi, izjavio je danas prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

"Hitler je za Nijemce simbol zla, nemoguće da su Pavelić i Stepinac heroji mira. Ako je to uvjet da vodimo dijalog s Hrvatskom, nikoga za to neće naći u Srbiji", rekao je Dačić na konferenciji za novinare, javio je Tanjug.



Dačić je dodao kako želi dijalog s Hrvatskom i da se svi trebaju usredotočiti na zajedništvo, ali da "rehabilitacija povezana sa zločincima i genocidom" ne može voditi k tome.



"Stepinac anđeo mira? Nemojte, molim vas. To je uvreda za sve koji su stradali u NDH. Hrvatska može da podiže spomenike i Hitleru, Himmleru, Goebbels..., ali neka nas ne tjeraju da tome aplaudiramo", kazao je Dačić.



Po njegovim riječima, ne želi polemizirati s hrvatskim dužnosnicima, ali obaveza Srbije je "da reagira na rehabilitaciju ustaštva u Hrvatskoj".



Šef srbijanske diplomatije rekao je da se protivi rehabilitaciji ratnih zločinaca i suradnika okupatora u Srbiji, a još više rehabilitaciji NDH, navodeći da je "danas postalo normalno rehabilitirati NDH i zločine protiv Srba i Židova, a proglašavati za ratno huškanje kada se neko tome usprotivi".



"Nisam čuo od njih osudu zločina protiv Srba, kao što je Srbija hapsila i kažnjavala sve koji su počinili zločine", poručio je Dačić.