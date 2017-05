Cvijanović: Savez za promjene je projekcija Bakira Izetbegovića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je tačno da je pozicija srpskog člana Predsjedništva BiH jedina na kojoj je Savez za promjene (SzP) uspio ostvariti pobjedu i da su i to uspjeli samo zato što je to bila, kako kaže, projekcija Bakira Izetbegovića u dogovoru sa Koalicijom "1. mart" Emira Suljagića, a ne stvarnog kapaciteta partija u SzP.

"To su javno potvrdili i poslanici Kluba poslanika Koalicije 'Domovina' u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako da ne zavređuje komentar", rekla je Cvijanovićeva na pitanje Srne da prokomentariše izjavu ministra vanjskih poslova u Vijeću ministara BiH Igora Crnatka da je Mladen Ivanić, tadašnji predsjednik PDP-a, na zadnjim izborima imao više glasova od nje i da je ona, kako je naveo, apsolutni gubitnik.



"Ako ćemo baš o glasovima, Vi, gospodine Crnadak, kao nosilac liste niste uspjeli ući ni u parlament. Za Vašu informaciju mjesto ministra vanjskih poslova me nikad nije zanimalo, jer je previše pozersko, a premalo akciono. Ali kad bih ga kojom prilikom ikada i obavljala, sigurno ne bih dozvolila da ambasadori 'pljuju' po institucijama Republike Srpske u bijelom svijetu, kao što ste Vi to dozvolili kao ministar", poručila je Cvijanovićeva Crnatku.



Ako se sva politika SzP, kaže Cvijanovićeva, gradi na "kačenju" za kojekakve lapsuse, vječno mahanje kojekakvim navodnim aferama, prijetnjom o protestima u kojima uvijek okupite mnogo manje ljudi od onih protiv kojih protestujete, onda je stvar jasna - vi ste i kao opozicija i kao vlast jedna obična nula.