Cvijanović: Budžet RS-a za narednu godinu će biti oko 3,2 milijarde KM

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijerka RS-a Željka Cvijanović rekla je da će budžet entiteta za narednu godinu biti nešto veći od ovogodišnjeg i kretat će se oko 3,2 milijarde KM.

"Značajno manje se zadužujemo nego što vraćamo dug i to će biti karakteristika i za narednu godinu. Riječ je o omjeru 700 i 500 miliona i taj trend će biti nastavljen i ove godine", rekla je Cvijanović novinarima nakon konsultacija o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, kojima su prisustvovali i predsjednik Milorad Dodik i ministri finansija Zoran Tegeltija i unutrašnjih poslova Dragan Lukač.



Ona je istakla da je na sastanku bilo riječi i o strateškim dokumentima, koji se pripremaju na kraju svake godine.



"Priprema se budžet, te ekonomska politika, odnosno program ekonomskih reformi, a ima i mnogo stvari oko kojih sada zauzimamo stavove, a rade se i konsultacije sa ministrima u vezi sa potrebama za sljedeću godinu", rekla je Cvijanović.



Ona je dodala da je, osim o redovnim stvarima koje su predviđene izdvajanjima iz budžeta, razgovarano i o strateškim projektima koji će se podržavati počevši od kraja ove i u toku naredne godine.



Kad je riječ o sredstvima koja se izdavajaju za plate, Cvijanović je napomenula da neće doći do otpuštanja radnika, te da su napravljene značajne uštede kroz smanjenje minulog rada i neke druge stvari.



"Taj trend bit će nastavljen i naredne godine. Ako posmatramo to u paketu reformske agende i svih onih obaveza koje su na sebe preuzeli svi nivoi vlasti, moram napomenuti da, kad je riječ o registru radnika i svega drugog, kod nas je to sve spremno i samo je stvar kada ćemo usvajati takve stvari", rekla je Cvijanović.



Ona je dodala da "nema potrebe žuriti sa takvim dokumentima, ako se uzme u obzir činjenica da je sve blokirano na nivou BiH".



"Nisu izvršene akcize, a da ne pričam o tome da tamo postoji nešto što je sasvim suprotno stavu MMf – a i uopšte Reformskoj agendi, tendencija da se povećava broj zaposlenih i da se povećavaju plate državnim službenicima", rekla je Cvijanović.



Gvoreći o mandatime koje su Vladi RS dali funkcioneri Republičke uprave za geodetsko i imovinsko pravne poslove /RUGIP/, Cvijanović je rekla da će se Vlada tim pitanjem baviti u ponedjeljak, 30. oktobra.



"Institucija mora da nastavi nesmetano da radi, a da bi se to ostvarilo morate da imete ljude koji će popuniti te pozicije", rekla je Cvijanovićeva.