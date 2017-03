Crnadak se Mogherini žalio na RTRS, Agenciju za bankarstvo i IRB

Foto: Arhiv/Klix.ba

"U Partiji demokratskog progresa (PDP) postoji velika zabrinutost za stanje u pojedinim institucijama Republike Srpske", rekao je, između ostalog Igor Crnadak na sastanku sa potpredsjednicom Evropske komisije Federicom Mogherini jučer u Sarajevu, navodi se u transkriptu sa ovog sastanka koji je u našem posjedu.

"Iako smo protivnici politike koju vodi vlast RS po pitanju njenog razvoja, borbe protiv korupcije i drugih životnih pitanja, treba reći da je tamo politička situacija, kad gledate sa strane, uobičajena, jer postoji vlast i postoji opozicija i između njih se vodi politička borba. Međutim, mi smo u PDP-u zabrinuti za pojedine institucije u Republici Srpskoj poput Agencije za bankarstvo RS i Investiciono razvojne banke jer su direktori ovih institucija, koje su veoma važne za RS, pod ozbiljnim istragama i pod veoma teškim optužbama.“, rekao je podpredsjednik PDP-a i ministar vanjskih poslova BiH.



On je rekao da to nisu jedine institucije u ovom entitetu koje su u veoma ozbiljnim problemima i da u opoziciji prate situaciju i ozbiljno se bave ovim pitanjima.



Crnadak se posebno osvrnuo na rad Javnog servisa RTRS-a za koji je rekao da je u potpunoj funkciji vlasti i kao takav služi kao propagandističko sredstvo vlasti u RS i sredstvo blaćenja i napadanja opozicije.



"Njihov informativni program je trenutno najgori informativni program na cijelom evropskom kontinentu i zbog toga predstavlja najveću prepreku demokratskom razvoju u RS“, rekao je Crnadak.



On je izrazio žaljenje što je i Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han morao lično da se uvjeri i osjeti "profesionalnost" RTRS-a na svojoj koži prilikom boravka u Banjoj Luci prošlog ljeta.



"Drago mi je da je ovaj problem i Evropska komisija prepoznala u svom nedavnom izvještaju. Mi ne očekujemo da vi dođete ovdje i intervenišete, mi ćemo borbu za slobodne medije voditi sami, ali nam je značajno da ste upoznati sa ovim problemom i da deklarativno podržavate potrebu nepristrasnog javnog servisa, koji pripada svima podjednako jer samo takav javni servis garantuje demokratski razvoj i RS i BiH“, rekao je Crnadak.