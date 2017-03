Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas je održao sastanak s potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Hrvatske Davorom Ivom Stierom i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske Peterom Szijjartom. Crnadak je kazao kako u narednom periodu ne smije biti političkih podjela između tri zemlje, a da to isključivo zavisi od BiH.

Ministar vanjskih poslova BiH je izjavio da je najviše razgovarano o povezivanju tri zemlje i to infrastrukturno, odnosno da se u narednom periodu trebaju vidjeti pomaci u povezivanju koridorom 5C i željezničkim povezivanjem.



"Moramo se više povezati, to jeste raditi na infrastrukturi tri zemlje. Nastavljamo razgovarati o stvarima koje suštinske znače za BiH, Hrvatsku i Mađarsku. Najviše smo se pokušali fokusirati na pozitivne stvari i nadam se da će nam 2017. godina biti pozitivnija od prethodne te da neće biti političkih podjela. To nije pitanje ni Hrvatske ni Mađarske, a pogotovo ne Evropske unije (EU), već isključivo pitanje BiH", kazao je Crnadak.



Istakao je da današnji sastanak pokazuje koliko su dvije zemlje zainteresirane za evropski put BiH.



"Danas su s nama dva ministra iz EU, a poznato je da je trebalo da bude prisutna i Federica Mogherini. Današnji dan pokazuje koliko je njima stalo da BiH uspije na evropskom putu. To svima treba biti poruka da više radimo, poštujemo svoje institucije i sve narode koji ovdje žive. Razgovarali smo danas o evropskom putu BiH i o načinu kako se to može ubrzati i ostvariti. Najbitnije je da se povezujemo infrastrukturno i da želimo u narednom periodu vidjeti pomake između tri zemlje", kazao je Crnadak.



Podvukao je da su u fokusu razgovora također bile i reforme koje BiH provodi.



"Veoma nam je važno da smo s Hrvatskom završili sve razgovore kada je riječ o evropskom partnerstvu i taj sporazum će vrlo brzo biti potpisan. S Hrvatskom nastavljamo pričati o suštinskim stvarima koje znače za obje zemlje", zaključio je Igor Crnadak.



Ministar vanjskih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier kazao je da su već završeni pregovori o evropskom partnerstvu s BiH te da će sporazum biti potpisan na zajedničkoj sjednici Vlada dviju država.



"Spremni smo u BiH otvoriti novi centar kako bi se nastavila saradnja dviju država. Važno je naglasiti stabilnost koja se osjeti u BiH, ali odluke moraju biti donesene u okviru ustavnog načela, gdje će biti zastupljena sva tri naroda. Hrvatska i Mađarska mogu doprinijeti dijalogu i potaknuti saradnju i stabilnost, što je i u našem interesu. Što se tiče pristupa EU, Hrvatska kao prvi trgovinski partner BiH zainteresirana je za privredni put BiH. Potrebno je raditi na političkim reformama na ovim prostorima i mi smo zainteresirani za velike projekte kao što je koridor 5C i želimo mu dati punu podršku", kazao je Stier.



Dodao je kako je Hrvatska zainteresirana za bolju povezanost željeznica i prema njegovim riječima potrebno je "prionuti" na posao i kada je riječ o ostalim sferama društva.



Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske Peter Szijjart je na konferenciji za novinare nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova BiH i Hrvatske kazao kako će njegova zemlja BiH pomoći u šest tačaka.



"Prioritet Mađarske je da BiH bude stabilna zemlja i s obzirom na to da je ovo jedan sigurnosni prioritet za Mađarsku, uradit ćemo sve da ostanemo u tim okvirima. Mislimo da je put stabilnosti BiH najbrži kroz evropske integracije i zbog toga ćemo sve uraditi da ga ubrzamo i da podržimo privredni put BiH", kazao je Szijjart.



Prva tačka u kojoj će Mađarska pomoći BiH je da će izmjestiti jednog svog diplomatu u BiH koji će kazati kakva sve iskustva ima Mađarska kada je riječ o ulasku u EU.



Druga tačka je da će Mađarska ostaviti svoj vojni kontingent u BiH kako bi doprinijela stanju stabilnosti. Szijjart je kazao kako Mađarska trenutno ima 163 vojnika u misiji NATO-a u BiH i taj broj će ostati isti.



Mađarska će kao treću tačku pomoći BiH donirati 50.000 eura za saniranje posljedica poplava koje su BiH zadesile u maju 2014. godine.



Četvrta tačka je pomoć 14.000 eura za međuvjerski dijalog u Mostaru. Peta je dodjela stipendija bh. studentima koji će moći krenuti na školovanje u Mađarsku, a šesta tačka je potpisivanje sporazuma za direktnu avioliniju između Budimpešte i Sarajeva od 4. aprila ove godine.