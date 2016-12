Crnadak: Dodik nije dobio poziv američke administracije na inaguraciju Trumpa

Nakon što je objavljeno da je predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik dobio poziv na inaguraciju novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je za Klix.ba kako američka administracije nije uputila nikakav zvanični poziv Dodiku.

Igor Crnadak (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon što je objavljeno da je predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik dobio poziv na inaguraciju novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je za Klix.ba kako američka administracije nije uputila nikakav zvanični poziv Dodiku.

Crnadak je kazao da je ta vijest plasirana jer su brojni radnici i drugi budžetski korisnici nedavno protestovali protiv vlade SNSD-a. Riječ je o protestima ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske zbog smanjenja plaća uposlenicima u entitetskim organima.



"Milorad Dodik se tu pokušao prikazati velikim igračem i da na neki način te ljude zastraši. To je neistina i mislim da bi kabinet predsjednika RS-a, ako već postoji taj poziv, trebao ga i pokazati javnosti", rekao je Crnadak.



On je istakao da je vjerovatno riječ o jednom od nekoliko stotina privatnih događaja koji će se 20. januara održavati u Washingtonu.



"Desetine hiljada ljudi će se taj dan sjatiti u taj grad. Moguće da će i Dodik biti među njima. A ako je tako onda je i to dobro jer treba da se otvaramo, a ne da se zatvaramo. Ipak, definitivno nikakvog zvaničnog poziva američke administracije za Dodika nema", zaključio je Crnadak.



Podsjećamo, mediji iz RS-a objavili su pozivajući se na izvore iz Washingtona da je Milorad Dodik dobio poziv iz SAD-a na prijem u povodu inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovu informaciju potvrdila je i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanovića.



Simbolično je kako niko nije precizirao na kakav prijem je tačno pozvan Dodik i ko je organizator tog prijema. Iz Ambasade SAD-a saopćeno je da im nije poznato ko će biti pozvan na zvaničnu ceremoniju osim ambasadora BiH u SAD-u.



Nezvanično, Dodik je preko predstavništva RS-a u Washingtonu kupio ulaznicu za jednu od nekoliko proslava inauguracije Trumpa koje će biti održane u Washingotnu 20. januara. Cijena ulaznice je iznosila 10.000 dolara.